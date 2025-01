Il Bonus casa sicura rappresenta un’opportunità unica per migliorare la sicurezza della casa, approfittando di un risparmio economico.

Negli ultimi anni, la sicurezza domestica è diventata una priorità per molte famiglie italiane. Con l’aumento di episodi di furti e incendi, è fondamentale dotarsi di sistemi di protezione adeguati.

Fortunatamente, il governo ha introdotto il Bonus casa sicura, un’iniziativa che permette ai cittadini di realizzare interventi di sicurezza usufruendo di uno sconto del 36% sulle spese sostenute. Ma come funziona esattamente questo bonus e quali interventi possono essere finanziati? Scopriamolo insieme.

Il Bonus casa sicura è un’agevolazione fiscale che consente di ottenere uno sconto sulle spese necessarie per aumentare la sicurezza della propria abitazione. Gli interventi coperti dalla misura includono:

Installazione di sistemi di allarme

Video sorveglianza

Porte blindate

Serrature di sicurezza

Opere di ristrutturazione che migliorano la protezione contro i furti

Come richiedere il Bonus

Richiedere il Bonus casa sicura è semplice. Innanzitutto, è necessario effettuare un bonifico speciale, detto bonifico parlante, sul quale devono essere indicati specifici dati, come il codice fiscale dell’intestatario dell’immobile, la causale del pagamento e i riferimenti normativi. Questo passaggio è cruciale per garantire la tracciabilità delle spese e per poter accedere all’agevolazione fiscale.

Ecco un elenco degli interventi coperti dal Bonus casa sicura:

Sistemi di allarme: L’installazione di impianti di allerta contro intrusioni e tentativi di furto. Questi sistemi possono essere sia cablati che wireless e spesso includono sensori di movimento e telecamere. Serrature di sicurezza: Sostituire le serrature delle porte con modelli di alta sicurezza, resistenti a scasso e manomissioni, è un intervento fondamentale per aumentare la protezione della casa. Porte blindate: Investire in porte di sicurezza è uno dei migliori modi per proteggere gli accessi principali della propria abitazione. Le porte blindate offrono un alto livello di protezione e possono essere personalizzate per adattarsi allo stile della casa. Video sorveglianza: L’installazione di telecamere di sicurezza, sia interne che esterne, consente di monitorare costantemente la propria abitazione e di avere registrazioni in caso di eventi sospetti. Grate e inferriate: Proteggere finestre e porte con grate di sicurezza può dissuadere i ladri e aumentare notevolmente la sicurezza complessiva dell’abitazione. Ristrutturazioni: Alcuni lavori di ristrutturazione che migliorano la sicurezza, come l’installazione di vetri antisfondamento o l’adeguamento delle aperture, possono anch’essi beneficiare del bonus.

È importante sapere che il bonus è valido per le spese sostenute fino a un certo limite e che è necessario conservare tutte le ricevute e la documentazione riguardante gli interventi realizzati. Inoltre, gli interventi devono essere eseguiti da professionisti abilitati, in modo da garantire che siano effettuati secondo le normative vigenti.

Non trascurare la sicurezza della tua abitazione: investi nel tuo benessere e nella tua tranquillità. Se hai già in mente di effettuare interventi di sicurezza, non aspettare oltre e inizia a pianificare i tuoi lavori!