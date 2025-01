Da oggi in poi non dovrai più mettere le catene da neve alla tua macchina: la nuova regola che cambia tutte le cose.

Doversi trovare costretto a montare le catene da neve sulla propria macchina è uno di quegli incubi di tutti gli automobilisti che non sono abituati a percorrere strade innevate o ghiacciate. Un accessorio che è necessario avere per ogni evenienza e che, su alcuni tratti di strada specifici, è obbligatorio per leggerle. Montare le catene non è affatto semplice. E se vi dicessimo che da oggi in poi potreste evitare di doverle avere nella vostra automobile?

Se temi di trovarti in una situazione per cui sei costretto a montare le catene senza saperlo fare, forse ti farà piacere avere questa informazione sulle nuove regole previste per le auto che percorrono tratti di strada pericolosi ghiacciati e, per questo motivo, pericolosi per l’aumento del tempo di frenata e i possibili slittamenti sulla superficie scivolosa del ghiaccio di pneumatici non adatti.

Come smettere di usare le catene da neve sulla tua macchina: la novità che fa gola agli automobilisti

Questa novità potrebbe davvero essere una svolta nella vita degli automobilisti che hanno qualche difficoltà con gli pneumatici da neve. Non è semplice montare le catene, soprattutto se non siamo abituati a farlo e se i tratti di strada che di solito percorriamo quotidianamente non sono mai ghiacciati e innevati. Una bella novità, che ti permetterà di essere comunque in linea con la legge e il codice della strada, ma di renderti la vita più semplice allo stesso tempo.

Esistono, infatti, delle nuove coperture sintetiche che hanno lo stesso principio delle catene ma sono nettamente più semplici da montare, in quanto si tratta di rivestire le ruote della tua auto come se mettessi loro una copertina. Ci sono in commercio e possono essere usate, purché rispettino lo standard UNI EN 16662-1:2020. Se non vi assicurate che rispettino questo standard potreste incorrere in multe e situazioni pericolose per la sicurezza vostra e degli altri utenti della strada.

Si chiamano “calze da neve” e l’acquisto non supera gli 80 euro circa, a seconda della marca e delle dimensioni. Montarle è facile ma dovete fare attenzione che il tessuto aderisca perfettamente alla ruota o potreste creare un pericolo per tutti. Una volta montate non potrai superare i 50 km/h e dovrai smontarle non appena finito il tratto di strada interessato. Non puoi circolare con le calze da neve sempre, naturalmente.