Attacco d’asma: sintomi, cause, come comportarsi

I primi segnali d’allarme sono i cambiamenti che si verificano poco prima o all’inizio di un attacco d’asma. In generale, questi primi sintomi sono lievi e non impediscono di svolgere le comuni attività quotidiane, ma riconoscendo questi segni è possibile intervenire in modo efficace e prevenire il peggioramento.

Gli attacchi di asma lievi sono i più comuni e nella maggior parte dei casi durano poco: le vie aeree si aprono in pochi minuti o al massimo alcune ore dopo il trattamento. Gli episodi più severi sono meno comuni ma durano più a lungo e richiedono un aiuto medico immediato. Soprattutto è importante riconoscere e trattare anche i sintomi lievi di un attacco d’asma per prevenire quelli più gravi. Senza un trattamento immediato la respirazione potrebbe risultare compromessa, tanto da risultare in quello che viene definito “ torace silente ”: la costrizione è talmente intensa che non c’è abbastanza movimento d’aria per produrre i sibili respiratori. Questa condizione richiede l’immediato intervento medico.

