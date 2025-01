È uno degli chef più ricercati della tv ma anche fra i più apprezzati a livello mondiale. Una vera e propria eccellenza del nostro Paese.

Stiamo parlando di Antonino Cannavacciuolo: una carriera in continua ascesa, e non soltanto dal punto di vista televisivo. Il grande pubblico lo conosce per essere uno degli chef più severi del programma tv “Masterchef”.

Tantissime sono le curiosità che tutti vorremmo sapere su di lui, ma ciò che incuriosisce di più i suoi fans è scoprire il regno dove abita Cannavacciuolo e dove cucina, anche ogni giorno, per la sua famiglia e non solo.

Cannavacciuolo: una casa di lusso

Lui, il re della cucina, ma anche uno dei giudici più temuti del programma televisivo “Masterchef”: stiamo parlando di Antonino Cannavacciuolo, chef di origini campane conosciuto da tutti per la sua cucina e non solo. Il suo talento culinario e la sua presenza in tv sono una vera e propria garanzia per chi ama questo tipo di programma e li segue con attenzione e dedizione.

Ma lo stesso Cannavacciuolo ha un segreto in tasca, ovvero il luogo dove ha scelto di vivere ma anche, allo stesso tempo, di lavorare. Stiamo parlando di Orta San Giulio, un borgo situato sulle rive del Lago d’Orta, in Piemonte. La sua passione per la cucina ha varcato i confini della regione Campania, per approdare nel profondo Nord Italia.

Qui, Cannavacciuolo vive con la famiglia in una casa nei pressi del resort di lusso “Laqua by the Lake”, che è anche una delle sue strutture più apprezzate. Un luogo che per lui è anche il suo rifugio, dove ha la possibilità di scappare dal caos cittadino ma, allo stesso tempo, di non essere troppo lontano dal suo lavoro nelle grandi città.

Dove vive e opera il re della cucina

Poco distante dalla sua abitazione si trova anche “Villa Crespi”: una struttura storica che ospita il ristorante tre stelle Michelin gestito proprio dallo stesso Cannavacciuolo e da sua moglie.

La sua struttura è anche un punto di riferimento per tutti coloro che amano la sua cucina e la cucina gourmet in generale. Perché l’arte di Cannavacciuolo sta anche in questo: la cucina sì, ma allo stesso tempo anche il binomio con “l’arte della cucina”.

La domanda che tutti i suoi fans (e non solo) si pongono è: perché andare a vivere proprio a Orta San Giulio? Al di là della bellezza paesaggistica, questo è il posto ideale per chi cerca una casa (da acquistare o in affitto) in un posto tranquillo, lontano dal caos cittadino, anche se le cifre sono un po’ più alte del previsto.