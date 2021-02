Allergie: riscaldamento globale anticipa la stagione

I ricercatori hanno analizzato i dati resi disponibili da ben 60 stazioni di monitoraggio dei pollini , distribuite sia in Canada che negli Stati Uniti. Tali dati sono stati quindi confrontati con le serie storiche disponibili a partire dal 1990, rivelando una tendenza preoccupante. Non solo la stagione delle allergie comincia con qualche settimana d’anticipo rispetto a 30 anni fa, ma dura all’incirca 20 giorni in più e causa sintomi più intensi . Questo poiché la popolazione di piante capaci di scatenare reazioni allergiche si è moltiplicata rapidamente, date le condizioni atmosferiche più vantaggiose.

La stagione delle allergie comincia prima e dura più a lungo, a causa del riscaldamento globale e dei cambiamenti climatici in atto. È quanto rivela uno studio condotto dall’Università dello Utah e pubblicato sulla rivista scientifica Proceedings of the National Academy of Sciences: l’aumento delle temperature anticipa la fioritura delle più comuni piante scatenanti reazioni allergiche, come le graminacee.

