Con l’innalzamento del livello del mare e il rischio tsunami, il Mediterraneo si trova di fronte a una sfida senza precedenti.

Le coste del Mar Mediterraneo stanno affrontando un crescente rischio di inondazioni e tsunami a causa dell’innalzamento del livello del mare, un fenomeno strettamente collegato al cambiamento climatico.

Secondo uno studio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la probabilità di eventi tsunami nelle prossime tre generazioni aumenterà significativamente, passando dal 10% attuale al 30% entro il 2070. Questo drammatico incremento potrebbe portare a onde alte fino a 2 metri, con conseguenze devastanti per le popolazioni costiere.

Un fenomeno globale con impatti locali

L’innalzamento del livello del mare è il risultato del riscaldamento globale, che ha causato un aumento della temperatura degli oceani e lo scioglimento dei ghiacciai. Attualmente, il livello del mare cresce di circa 4 millimetri all’anno, ma questo tasso potrebbe accelerare nei prossimi decenni. Secondo il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC), nel 2070 il livello marino potrebbe salire fino a 1,1 metri rispetto ai valori attuali. Questo scenario minaccia non solo gli ecosistemi marini, ma anche le infrastrutture e le comunità lungo le coste.

I due studi condotti dall’INGV, sotto la direzione di Anita Grezio, rappresentano una delle prime ricerche a integrare i dati sui movimenti verticali delle coste con le proiezioni relative all’innalzamento del mare. Questi movimenti geologici possono amplificare gli effetti degli tsunami, rendendo le aree costiere più vulnerabili. Come sottolinea Grezio, è fondamentale considerare questi fattori nella pianificazione della gestione dei rischi costieri. La situazione è particolarmente grave per le zone costiere più basse, esposte a inondazioni e danni da maremoti.

Oltre 150 milioni di persone vivono lungo le coste del bacino mediterraneo, rendendolo una delle regioni più densamente popolate del mondo. Il rischio di tsunami e inondazioni rappresenta una minaccia non solo per la vita umana, ma anche per l’economia locale e per gli ecosistemi. Le aree costiere sono centri economici vitali, con attività come il turismo, la pesca e il commercio che dipendono dalla stabilità ambientale. La perdita di queste risorse a causa di eventi catastrofici potrebbe avere un impatto devastante sulle comunità locali.

Gli esperti avvertono che senza una gestione adeguata e interventi tempestivi, i costi economici e sociali derivanti da inondazioni e tsunami potrebbero essere insostenibili. Le previsioni indicano che, se non verranno adottate misure di mitigazione, le perdite potrebbero ammontare a miliardi di euro entro il 2100. È vitale che i governi e le autorità locali sviluppino piani di sicurezza e strategie per affrontare questo scenario allarmante.

Attualmente, oltre 46.000 chilometri di coste mediterranee potrebbero essere coinvolti in eventi di inondazione o tsunami. Solo una frazione di queste aree ha attuato piani di emergenza adeguati. In Italia, per esempio, sono stati identificati gravi deficit nella preparazione delle zone costiere, con solo una piccola parte prontamente attrezzata per affrontare eventi legati ai maremoti. È necessario che le autorità implementino misure di monitoraggio costante e aggiornino le mappe del rischio per garantire una risposta efficace in caso di eventi avversi.

Gli esperti suggeriscono diverse misure per migliorare la resilienza delle comunità costiere:

Monitoraggio delle variazioni del terreno. Implementazione di sistemi di allerta precoce. Maggiore consapevolezza pubblica riguardo ai rischi legati al cambiamento climatico.

Solo attraverso una pianificazione strategica e decisioni politiche efficaci sarà possibile affrontare la crescente minaccia di inondazioni e tsunami nel Mediterraneo.

La consapevolezza pubblica e il ruolo delle politiche

La consapevolezza pubblica è fondamentale nella preparazione delle comunità costiere. Le campagne di sensibilizzazione possono informare i cittadini riguardo ai rischi e alle misure di sicurezza da adottare. Inoltre, le politiche pubbliche devono essere orientate verso la sostenibilità e la resilienza, incoraggiando l’adozione di pratiche ecologiche e la protezione degli ecosistemi costieri. È essenziale che i governi collaborino con esperti e ricercatori per sviluppare strategie che affrontino in modo proattivo le sfide future.