MITA: ecco gli occhiali realizzati dalle bottiglie di PET

Mita i nuovi occhiali green hanno debuttato a Mido, la principale fiera internazionale dedicata all’eyewear in programma a Milano.

Buone notizie in ambito green: finalmente ha debuttato a Milano Mita, il nuovo marchio eyewear green e l’ha fatto a Mido, la principale fiera internazionale di settore. Un ingresso a 5 stelle reso possibile dal sostegno di Vision of Tomorrow (VoT), che ha prodotto la collezione completamente ecosostenibile. Si tratta di 17 modelli da vista e i 13 occhiali da sole realizzati con materiali riciclati e riciclabili: le proposte in plastica utilizzano un materiale ricavato da bottiglie di plastica PET raccolte in mare, mentre quelle in metallo utilizzano allumino riciclato. Ad aggiungersi all’importanza della battaglia ecofriendly c’è uno stile unico nel suo genere.

L’attenzione all’ambiente non si ferma alle montature, ma coinvolge anche le lenti demo e sole biodegradabili, gli elementi di componentistica e il packaging. Una scelta di valori green a tutto tondo da sostenere e portare avanti con l’attitudine anche di chi oli indossa orgoglioso per il loro design unico e di tendenza.

Il nome MITA è la sintesi di due differenti parole che rappresentano lo spirito del brand: MI come le iniziali di Miami, dove ha sede VoT, e ITA come ltalia. Un nome che rappresenta un ponte tra la cultura stilistica melting pot della Magic City americana e i concetti di artigianalità e design italiani. Un nome, soprattutto, di cui si parlerà molto nei prossimi anni: da tenere sott’occhio (green)!