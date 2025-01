Nel 2025, il bonus sociale per le bollette di luce e gas rappresenterà un’importante opportunità per le famiglie in difficoltà.

Con un massimo di 600 euro di sconto annuale, questo contributo si conferma come un supporto tangibile per affrontare le spese energetiche sempre più elevate. È fondamentale, però, che i richiedenti rispettino i requisiti previsti per accedere a questo beneficio.

Il bonus sociale per le bollette si articola in due componenti principali: il bonus gas e il bonus luce. Questi incentivi sono pensati per alleviare il peso delle spese energetiche sulle famiglie, specialmente quelle a basso reddito.

Il bonus gas prevede un importo massimo di 374,4 euro all’anno, distribuiti in rate trimestrali di 93,60 euro. Questo rappresenta la porzione più significativa del bonus, considerando che il gas è essenziale per il riscaldamento domestico e la cottura dei cibi. Le famiglie che risiedono in aree climatiche con temperature più rigide possono trarre maggior beneficio da questo sconto, poiché il consumo di gas tende ad essere più elevato.

Il bonus luce, invece, può arrivare fino a 240,90 euro all’anno, con un importo variabile in base alla composizione del nucleo familiare. Ad esempio, le famiglie più numerose possono beneficiare di un importo maggiore, in quanto il costo dell’energia elettrica può incidere significativamente sul bilancio familiare. Combinando i due bonus, le famiglie possono ottenere fino a 615,3 euro di sconto annuale, un aiuto che si fa sentire, soprattutto considerando che, secondo l’ISTAT, il costo medio delle bollette per una famiglia tipo si attesta attorno ai 984 euro all’anno.

Requisiti per Accedere al Bonus Bollette

Per avere diritto al bonus sociale nel 2025, è necessario soddisfare alcuni requisiti economici stabiliti dallo Stato. Il principale indicatore utilizzato è l’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

ISEE massimo per nuclei familiari con meno di 4 figli a carico: 9.530 euro.

9.530 euro. ISEE massimo per nuclei familiari con 4 o più figli a carico: 20.000 euro.

In aggiunta, per ottenere l’importo massimo del bonus gas, ci sono ulteriori requisiti, come la composizione del nucleo familiare e il tipo di fornitura energetica. Ad esempio, i nuclei familiari con più di quattro componenti, che utilizzano il gas per acqua calda, cottura e riscaldamento, e che risiedono in zone climatiche D o più fredde, possono ricevere il massimo beneficio.

Per quanto riguarda il bonus luce, gli importi variano in base alla composizione del nucleo familiare:

Più di 4 componenti: 240,90 euro all’anno. 3-4 componenti: 219 euro all’anno. 1-2 componenti: 167,90 euro all’anno.

La procedura per richiedere il bonus sociale è piuttosto semplice. Ecco i passaggi principali da seguire:

Ottenere un’attestazione ISEE valida: Questo è il primo e fondamentale passo. L’ISEE deve essere aggiornato e valido al momento della richiesta. Presentare la richiesta dell’ISEE: Questa operazione può essere effettuata presso un CAF (Centro Assistenza Fiscale), un patronato o direttamente online sul sito ufficiale dell’INPS, dove è possibile compilare un modello precompilato. Verifica automatica: L’INPS si occuperà di comunicare automaticamente i dati al SII (Sistema Informativo Integrato), il quale verificherà le forniture energetiche intestate ai membri del nucleo familiare.

È importante notare che non è necessario compilare moduli aggiuntivi per richiedere il bonus, poiché l’importo sarà erogato direttamente in bolletta, facilitando l’accesso al beneficio.

Cosa Tenere a Mente

Quando si tratta di bonus per le bollette, è essenziale tenere a mente alcuni aspetti chiave: