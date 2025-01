L’ ISEE è uno strumento fondamentale per le famiglie italiane, poiché consente di accedere a numerose agevolazioni economiche e sociali.

Nel 2025, il panorama dei bonus legati all’ISEE si arricchisce ulteriormente, offrendo nuove opportunità per migliorare la vita delle famiglie. Ecco i 10 bonus più significativi che è possibile richiedere tramite il Centro di Assistenza Fiscale (CAF), analizzando i requisiti necessari per accedervi.

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto modifiche importanti alle soglie di accesso per i bonus ISEE, ampliando il numero di famiglie che possono beneficiare di queste agevolazioni. Tra le novità, si evidenzia l’introduzione di nuovi bonus e il potenziamento di quelli esistenti, mirati a rispondere alle crescenti esigenze delle famiglie italiane. È fondamentale ricordare che alcune erogazioni, come l’assegno unico e universale, non influiscono sul calcolo dell’ISEE.

Tabella dei bonus 2025 e limiti ISEE

Ecco una tabella riassuntiva dei principali bonus disponibili nel 2025 e i requisiti di ISEE necessari per accedervi:

Bonus Nascite ≤ 40.000 Assegno una tantum di 1.000 € per ogni figlio nato o adottato. L’assegno unico non concorre al calcolo ISEE.

Bonus Asilo Nido < 40.000 Contributo di 2.100 €, eliminato il requisito di avere un altro figlio sotto i 10 anni.

Carta Dedicata a Te ≤ 15.000 Dotazione di 500 milioni di euro, mantenuti i requisiti del 2024.

Bonus Elettrodomestici ≤ 25.000 (€200); > 25.000 (€100) copre fino al 30% del costo di un elettrodomestico di classe energetica ≥ B, fabbricato in Europa.

Fondo Dote Famiglia per Attività Sportive e Ricreative ≤ 15.000 destinato a prestazioni sportive extra scolastiche per minori 6-14 anni.

Fondo di Garanzia per la Prima Casa ≤ 40.000 garanzia statale fino all’80% del valore di acquisto per specifiche categorie fino al 31/12/2027.

Contributo per Spese di Locazione degli Studenti Fuori Sede ≤ 20.000 Incremento del fondo per il 2025, destinato a studenti fuori sede iscritti alle università statali.

Bonus bollette ISEE non superiore a: 9.530 euro per famiglie con massimo 3 figli; 20.000 euro per famiglie numerose. Riconosciuto in automatico sulla base dell’ISEE.

Bonus psicologo Importo del contributo spettante in base all’ISEE. ISEE inferiore a 50.000 euro. Domande al momento bloccate.

Assegno di inclusione (AdI). ISEE non superiore a 10.140 euro. Nuove soglie di accesso per il 2025.

Come richiedere i bonus ISEE nel 2025

Richiedere i bonus collegati all’ISEE nel 2025 può sembrare complicato, ma il supporto dei CAF rende il processo molto più fluido. Ecco i principali passaggi da seguire:

Calcolo dell’ISEE : Il primo passo è ottenere il proprio ISEE, che rappresenta la base per accedere alle diverse agevolazioni. I CAF possono assistere nella compilazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) , garantendo un calcolo accurato.

: Il primo passo è ottenere il proprio ISEE, che rappresenta la base per accedere alle diverse agevolazioni. I CAF possono assistere nella compilazione della , garantendo un calcolo accurato. Identificazione dei Bonus: Una volta ottenuto l’ISEE, il CAF aiuta a identificare quali bonus sono applicabili alla situazione familiare, tenendo conto dei limiti di reddito e delle specifiche esigenze.