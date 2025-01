Anna Tatangelo fa qualcosa di incredibile per Gigi D’Alessio sui social e il mondo del web coglie subito l’indizio.

Nel mondo di oggi un gesto, anche se virtuale e apparentemente effimero, vale tantissimo. I social sono diventati uno spazio importante nella vita di tutti, un mezzo di comunicazione verbale e non verbale che spesso dice più delle parole. Ecco perché soprattutto i VIP e i personaggi pubblici devono stare molto attenti a quello che fanno, che cosa scrivono, chi seguono, che commenti lasciano. Persino un follow di meno o un mi piace di troppo possono bastare per rovinare la reputazione di qualcuno o lasciare che prolifichino rumor e voci di corridoio infamanti. Questo discorso, naturalmente, vale anche in positivo: come il gesto di Anna Tatangelo nei confronti dell’ex Gigi D’Alessio.

Qualcosa successo interamente in virtuale, tutto sui social, ma che i fan dei due artisti hanno apprezzato. Sono molti i fan che sperano un giorno di rivedere insieme i due ex, che si sono tanto amati e oggi si rispettano nonostante la loro storia sia finita da tempo. Che cosa ha fatto Anna nei confronti di Gigi?

Il gesto di Anna Tatangelo che fa impazzire i fan: cosa ha fatto per Gigi D’Alessio?

Un piccolo gesto all’apparenza senza significato ma che i fan non hanno di certo potuto fare a meno di notare. Un “mi piace”, un piccolo cuore che Anna Tatangelo ha deciso di lasciare sotto una foto importante per il suo ex Gigi D’Alessio: i diciotto anni della sua adorata nipotina Noemi.

La prima nipote del cantante partenopeo ha raggiunto questo importante traguardo nella vita. Genitori e amici si sono stretti a lei per un compleanno da sogno, con tanto di foto sui social in cui la neo-diciottenne è bella sorridente circondata da amore, affetto e una scenografica torta con fontane di luce. In una foto successiva anche un tenero momento con suo padre Claudio, il primo figlio di Gigi.

Tra i mi piace del post figura proprio quello della Tatangelo, che dimostra così i rapporti distesi tra i due, nonostante l’amore sia finito da tempo. Un caso in cui un gesto così piccolo vale molto, soprattutto oggi, un periodo a cui diamo tantissimo peso a questi gesti in apparenza insignificanti, ma che assumono valore al giorno d’oggi.

Non è un mistero che Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si siano lasciati in ottimi termini, ma i fan non smettono di sperare in un ritorno di fiamma prima o poi.