È uno dei danni che mai vorremmo vedere o avere sulla o per la nostra automobile perché sappiamo bene che, dall’altro lato, la sua riparazione verrà a costarci tantissimo.

Stiamo parlando del parabrezza: potrebbe sembrare una cosa non eccessivamente dannosa, a differenza invece se si parla di un guasto o di un danno al motore. Però, anche i prezzi della sua riparazione stanno diventando quasi proibitivi.

Tanto è che sono davvero in molti i cittadini che, se hanno un danno del genere, preferiscono non ripararlo e andare avanti così, fino a quando è possibile. Ma quanto costa, effettivamente ripararlo?

Parabrezza rotto: ecco cosa fare

Hai il parabrezza dell’auto danneggiato? Se la risposta è sì, sono davvero in tantissimi a sconsigliarti di ripararlo e di andare avanti così fino a quando puoi con la tua auto. Siamo arrivati addirittura a questo? A quanto pare sì, e la situazione sembra essere più grave di quanto si immagina. Ma andiamo con ordine.

Partiamo dalla domanda. perché costa tanto riparare il parabrezza rotto? C’è addirittura chi ci dice che, con i costi della sua riparazione, “fai prima ad acquistare un’auto nuova”. Il parabrezza è uno degli elementi di sicurezza dell’auto stessa, solitamente realizzato in vetro temperato o laminato, e non ha solo una funzione estetica o aerodinamica.

Ha un ruolo essenziale quale quello di protezione contro le intemperie, il vento, la polvere, e contro gli oggetti che potrebbero colpire il veicolo durante la marcia. Inoltre ci permette di avere una vista ed una guida sicura. Ma quando questi è, effettivamente rotto o scheggiato, la situazione diventa più complicata.

Dall’altro lato, inoltre, il parabrezza è dotato di tergicristalli e sistemi di riscaldamento per eliminare la condensa e, se non è integro, questo potrebbe compromettere la visibilità, e non assicurare al conducente di vedere chiaramente la strada.

Un costo “un tantino” elevato

Tutte cose che devono esser messe in conto per farci capire la sua importanza e, al contempo, anche la necessità di ripararlo se rotto o scheggiato. Piccole crepe o danni al vetro, se non riparati tempestivamente, possono compromettere la sicurezza del veicolo e ridurre la visibilità

Cosa fare allora? Quando il danno non può essere riparabile, la sostituzione dell’intero parabrezza è quanto meno necessaria, e il suo costo può variare da un minimo di 100€ ad un massimo di 2000€, a seconda del modello e delle caratteristiche del vetro. I tempi di sostituzione sono molto rapidi e vanno dalle 2 alle 3 ore.

Dopo la sostituzione, è consigliabile evitare di lavare l’auto e fare viaggi lunghi per almeno 24 ore, oltre a non esercitare pressioni sul parabrezza. Quando è necessario, è importante sostituirlo: l’abbiamo detto all’inizio: ne vale la nostra sicurezza e di chi viaggia con noi.