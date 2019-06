Zumba: un’ora a settimana efficace contro i dolori mestruali

Dai risultati è emerso che coloro che avevano seguito la lezione di fitness avevano sperimentato meno dolore – anche in termini di durata – sia dopo quattro, sia dopo otto settimane. In una scala di dolore da 1 a 10 avevano visto il loro disagio ridursi di ben 3 punti. Sebbene i risultati positivi, concludono i ricercatori, per avere conclusioni più attendibili sono necessari ulteriori studi, che devono essere condotti con più persone e con donne di età più avanzata.

Il team ha quindi preso in esame 98 donne, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, cui era stata diagnosticata la dismenorrea primaria . Le ha quindi divise in due gruppi: il primo soltanto di controllo, mentre l’altro ha partecipato a una lezione di Zumba un’ora alla settimana per due mesi.

