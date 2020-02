Zoo: resti di un teenager trovati nella gabbia dei leoni

I resti di un teenager sono stati rinvenuti all'interno della gabbia dei leoni di uno zoo: il giovane lavorava come giardiniere presso la struttura.

I resti di un teenager sono stati rinvenuti all’interno della gabbia dei leoni di uno zoo. È questa la drammatica scoperta avvenuta a Lahore, in Pakistan, dopo giorni di ricerca per un giovane dipendente scomparso. Al momento, non è dato sapere come sia avvenuto il terribile incidente.

Secondo quanto riferito dalla polizia, la vittima sarebbe il giovane diciottenne Muhammad Bilal, un dipendente delle struttura faunistica. Stando a quanto rivelato dalle testate locali, il ragazzo mancava da due giorni dalla sua abitazione, tanto che i genitori avevano deciso di avvisare prontamente la polizia.

Le ricerche, partite nella tarda serata di lunedì, sono state però interrotte dopo poco, poiché ormai calata la notte. Il giorno dopo, tuttavia, delle ossa e un teschio sarebbero state rinvenute all’interno della gabbia dei leoni del Lahore Zoo Safari e, dalle prime indagini delle autorità, i resti sarebbero proprio del giovane scomparso. Così ha spiegato Chaudhary Shafqat, il direttore della struttura:

Bilal è scomparso lunedì e, dopo che la famiglia è giunta per chiedere notizie, un teschio e un paio di ossa sono state rinvenute all’interno della gabbia del Safari Park Lahore, dove sono ospitati quattro leoni.

La polizia ha raccolto i resti e sono stati immediatamente avviati tutti i test diagnostici e genetici del caso, per confermare l’identità del giovane, anche se le autorità non hanno in realtà grandi dubbi. Non è invece chiaro come il giovane sia potuto entrare all’interno della gabbia: il ragazzo lavorava allo zoo come giardiniere e non aveva accesso a chiavi e ingressi di sicurezza dei recinti. Al momento la polizia non ha avanzato ipotesi, nessuna pista rimane esclusa: potrebbe trattarsi di un trafico incidente così come di un atto volontario.

