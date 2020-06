Zoo in crisi: un supermercato adotta tutti i pinguini

Un supermercato ha deciso di adottare tutti i pinguini dello zoo di Chester, in crisi economica dato il lockdown da coronavirus.

Un supermercato ha deciso di adottare tutti i pinguini di uno zoo, per provvedere al loro sostentamento in questo periodo di crisi. È quanto è accaduto nel Regno Unito, dove la catena Iceland si è offerta per aiutare lo zoo di Chester, uno dei più importanti centri per la salvaguardia di specie protette.

Il lockdown da coronavirus ha limitato fortemente le entrate per i parchi naturalistici, dato il forte calo dei visitatori. E per molte strutture è diventato complesso provvedere al sostentamento degli animali, proprio in mancanza di fondi. Lo zoo di Chester si è trovato in una situazione analoga: casa per oltre 35.000 animali, ha perso il 97% delle sue entrate durante la quarantena. Per garantire una qualità di vita elevata alle specie che ospita, nonché portare avanti i suoi progetti di tutela di animali in via d’estinzione, la struttura necessita di 1.6 milioni di sterline ogni mese.

Lo zoo ha quindi deciso di avviare una campagna pubblica di crowdfunding, raccogliendo 2 milioni di sterline in soli due giorni. La catena di supermercati Iceland ha però deciso di non limitarsi a una semplice donazione, ma di aiutare la struttura nel tempo. L’azienda ha infatti deciso di adottare tutti i pinguini presenti nello zoo, provvedendo direttamente a tutte le loro necessità economiche.

Abbiamo deciso di scendere in campo per salvare lo zoo di Chester e abbiamo adottato tutti i pinguini. Lo zoo ospita più di 35.000 animali a rischio d’estinzione, ma potrebbe chiudere per sempre a causa del COVID-19.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo sui social network, piattaforma scelta da molti per elogiare la catena Iceland. Lo zoo di Chester è molto conosciuto sia nel Regno Unito che a livello internazionale e negli anni ha raggiunto importanti successi nel ripopolamento di specie altrimenti destinate all’estinzione.

