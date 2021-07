Zanzariere Su Misura: Difesa naturale contro le zanzare

Durante la stagione estiva, zanzare e piccole insetti proliferano, e basta letteralmente una distrazione per ritrovarsi a passare la notte insonne a cercare di mettere fine al ronzio pestifero. La buona notizia è che si può creare un perimetro zanzara-free a casa propria senza dover ricorrere a sostanze chimiche pericolose da spruzzare addosso e nell’ambiente. Basta applicare una zanzariera a porte e finestre, tanto più che oramai sono facilissime da montare ed estremamente economiche.

Tipi di zanzariera

Sul mercato, esistono vari tipi di zanzariera che si adattano a tutte le situazioni possibili e immaginabili. Per finestre più piccole, tipo i lucernari, conviene scegliere zanzariere fisse con aggancio in velcro, che poi sono pure le più economiche. Per finestre standard, si può optare per zanzariere verticali (adatte soprattutto alle finestre) e zanzariere laterali (ideali per proteggere porte-finestre o balconi).

Infissi in alluminio di forme o dimensioni particolari, invece, richiedono soluzioni su misura in altezza e in larghezza, così da evitare problemi in fase di montaggio. Nella maggior parte dei casi, comunque, le zanzariere universali possono essere adattate quasi sempre alla propria abitazione.

Le zanzariere solitamente sono composte da una struttura in alluminio e da rete in fibra di vetro rivestita in PVC, molto resistente e facile da pulire; in altri casi, invece, il materiale utilizzato è il nylon o i tessuti filtranti/oscuranti. In generale, la vera differenza la fanno il funzionamento e la meccanica, il che ci permette di distinguere le seguenti categorie di zanzariera:

Zanzariere a rullo: Molto comuni e facili da montare, si adattano a tutti i tipi di finestra e porta-finestra; consiste in una struttura completa di cassonetto superiore (in cui si arrotola il telo) e di guide laterali che agevolano lo scorrimento.

Molto comuni e facili da montare, si adattano a tutti i tipi di finestra e porta-finestra; consiste in una struttura completa di cassonetto superiore (in cui si arrotola il telo) e di guide laterali che agevolano lo scorrimento. Zanzariera magnetica (o adesiva): Pratica, economica e funzionale, si applica attraverso dei semplici pannelli direttamente sulla struttura in alluminio delle finestre o sulle inferriate. Si trovano in diverse misure e colori, il che permette un migliore abbinamento col design di casa. Quelle adesive, dopo un certo numero di leva-e-metti sono praticamente da buttare.

Pratica, economica e funzionale, si applica attraverso dei semplici pannelli direttamente sulla struttura in alluminio delle finestre o sulle inferriate. Si trovano in diverse misure e colori, il che permette un migliore abbinamento col design di casa. Quelle adesive, dopo un certo numero di leva-e-metti sono praticamente da buttare. Zanzariera scorrevole: Pratica, efficiente e robusta, riesce a coprire tutta la superficie della finestra con un semplice movimento. Facile da adattare e installare, risulta ragionevolmente compatta quando non è in uso. È una delle soluzioni più adatte alle porte-finestra.

Pratica, efficiente e robusta, riesce a coprire tutta la superficie della finestra con un semplice movimento. Facile da adattare e installare, risulta ragionevolmente compatta quando non è in uso. È una delle soluzioni più adatte alle porte-finestra. Zanzariera ad incasso: Note anche come “built-in”, consistono in un prodotto integrato nel serramento che ne nasconde i meccanismi. Sono perfette per finestre molto grandi e si adattano magnificamente a qualsiasi spazio. Poiché risultano praticamente invisibili, sono da preferire in tutti i contesti in cui l’estetica è prioritaria; tuttavia, costano di più e richiedono manodopera specializzata.

Note anche come “built-in”, consistono in un prodotto integrato nel serramento che ne nasconde i meccanismi. Sono perfette per finestre molto grandi e si adattano magnificamente a qualsiasi spazio. Poiché risultano praticamente invisibili, sono da preferire in tutti i contesti in cui l’estetica è prioritaria; tuttavia, costano di più e richiedono manodopera specializzata. Zanzariera plissettata: Hanno una struttura a molla che consente di regolare l’apertura del pannello secondo necessità. Risultano ideali per recuperare spazio in casa e in generale per gli ambienti di piccole dimensioni. Quando sono chiuse, occupano pochissimo spazio, e possono avere apertura orizzontale, per le porte-finestra o verticale per le finestre.

Hanno una struttura a molla che consente di regolare l’apertura del pannello secondo necessità. Risultano ideali per recuperare spazio in casa e in generale per gli ambienti di piccole dimensioni. Quando sono chiuse, occupano pochissimo spazio, e possono avere apertura orizzontale, per le porte-finestra o verticale per le finestre. Zanzariera a pannello: Scorrevoli o fisse, risultano particolarmente adatte a finestre di dimensioni molto varie grazie alla struttura modulare. Possono avere due, tre o quattro ante, oppure possono essere senza maniglia. Per finestre che vengono aperte di frequente, meglio puntare su quelle fisse.

Scorrevoli o fisse, risultano particolarmente adatte a finestre di dimensioni molto varie grazie alla struttura modulare. Possono avere due, tre o quattro ante, oppure possono essere senza maniglia. Per finestre che vengono aperte di frequente, meglio puntare su quelle fisse. Zanzariere a soglia bassa: Favoriscono il passaggi0 grazie alla guida inferiore posizionata più in basso rispetto ad altri modelli. Si adatta soprattutto alle porte e porte-finestra che vengono utilizzate di continuo.

Favoriscono il passaggi0 grazie alla guida inferiore posizionata più in basso rispetto ad altri modelli. Si adatta soprattutto alle porte e porte-finestra che vengono utilizzate di continuo. Zanzariera battente: Adatta a finestre e porte-finestra di qualunque dimensione. È ideale per chi cerca una protezione perenne per tutto l’anno, perché la struttura è fissa e può essere aperta con facilità come si fa con una porta.

Consigli per Scegliere una Zanzariera

Prima di procedere con l’acquisto della zanzariera, fatevi un’idea della tipologia che vi sembra più comoda a occhio. Talvolta, tutto quel che serve è una banale barriera contro le zanzare, semplice da montare ed economica: in questo, conviene orientarsi sui magneti; parliamo di 20-30€ al massimo di spesa. Per finestre che non vengono mai aperte, invece, va benissimo anche una zanzariera fissa.

Per porte-finestra che vengono continuamente aperte e chiuse, conviene scegliere una zanzariera a plissè o a rullo, con catenella o maniglia, senza badare a spese. Davvero, fidatevi di noi su questo punto: mai come sul fronte delle zanzariere, la qualità si paga. Un risparmio di 20 o 30€ si traduce in reti di scarsa qualità che si lacerano dopo poco tempo, e in meccanismi di aggancio o arrotolamento che si inceppano ogni 3 per due. L’investimento in prodotti robusti (e a marchio italiano, se possibile) garantisce anni e anni di sereno utilizzo.

Inoltre, fate attenzione alle dimensioni dell’ingombro del cassonetto e delle guide, in particolar modo al momento di prendere le misure. Sinceratevi sempre che altezza e larghezza rientrino nei massimali previsti dal produttore. Se poi la zanzariera serve anche anche per il polline, oltreché per le zanzare, dovrete installare anche una rete antipolline che è un prodotto specifico.

Bonus Zanzariere

Anche per il 2021 è stato prorogato il Bonus Zanzariere che permette di ottenere una detrazione fiscale Irpef al 50%, a patto di rispettare alcuni requisiti:

Installare un prodotto che tenga sì lontane le zanzare, ma che fornisca anche da schermatura solare. L’acquisto delle zanzariere avviene entro la data del 31 dicembre 2021. La comunicazione di fine lavori a Enea dovrà avvenire entro 90 giorni dal termine degli stessi. Da qui scaturirà una detrazione fiscale pari al 50% del costo sostenuto.

Il rimborso per gli utenti potrà avvenire con rate uguali nell’arco di 10 anni (per esempio, 150€ annui a fronte di una detrazione fiscale di 1.500€) oppure istantaneamente, quest’ultima opzione in caso di sconto in fattura o di cessione del credito.

Per saperne di più, conoscere i massimali e per apprendere le modalità con cui presentare la domanda senza incappare in problemi, vi rimandiamo al nostro post di approfondimento sul Bonus Zanzariere

Dove Posizionare una Zanzariera?

Su tutte le finestre, porte-finestra e gli accessi all’esterno presenti a casa, ad esclusione della porta principale. Non posizionatela mai vicino a fonti di calore, caminetti, stufe etc. Per il resto, seguite le indicazioni del produttore.

Pulire la Zanzariera

Per la pulizia delle zanzariere, il consiglio è di preferire detergenti delicati o naturali, non eccessivamente aggressivi; c’è chi passa la spugna inumidita direttamente sulla rete, ma in questo modo si rischia di deformarla o strapparla. La procedura migliore consiste nello smontarle e lavarle con acqua calda, detersivo e aceto, oppure con una soluzione molto diluita di acqua e ammoniaca; se decidete di utilizzare pulitori a vapore, fate attenzione a non esagerare: in questo caso, meglio leggere prima le istruzioni del produttore.

Migliori Zanzariere 2021

