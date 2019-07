Zanzare tigre: metodo biotech per combatterle, elimina anche i figli

Nuovo metodo biotecnologico ideato dall'ENEA per contrastare le zanzare tigre, ecco come funziona.

Combattere la zanzara tigre con un metodo che combini tecnologia e natura. Questo è l’obiettivo alla base del nuovo sistema messo a punto dall’ENEA (Centro Ricerche Casaccia) e di cui ha concesso lo sfruttamento alla startup Biovecblok. Nessuna alterazione del DNA dell’insetto, assicurano dal centro ricerche, ma una strategia per limitare la riproduzione della Aedes albopictus.

Il metodo biotecnologico per combattere le zanzare tigre prevede l’immissione nell’ambiente da trattare di maschi “sterilizzanti”. Si tratta sostanzialmente di insetti nei quali sono stati introdotti ceppi specifici di Wolbachia, un batterio innocuo per l’uomo (presente in diverse altre specie di insetti) e che offre alcuni interessanti effetti benefici.

Tra i vantaggi associati alla contaminazione dei maschi di zanzara tigre con il Wolbachia figurano: azzeramento della trasmissione del virus Zika da parte delle femmine; rischio trasmissione di Dengue e Chikungunya ridotto a meno del 5%; i maschi rendono sterili le femmine con cui si accoppiano. Come ha spiegato Maurizio Calvitti, divisione Biotecnologie e Agroindustria ENEA: