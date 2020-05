Ypsilon Hybrid EcoChic, la nuova ibrida Lancia

Fonte immagine: Lancia

Lancia presenta Ypsilon Hybrid EcoChic, la nuova ibrida benzina-elettrica permetterà anche di adottare un albero grazie a Treedom.

Parliamo di: Auto ibride

Lancia celebra i 35 anni dalla nascita della Ypsilon con il debutto della Hybrid EcoChic. Una nuova avventura all’insegna della mobilità sostenibile ibrida per la “Fashion City Car” del gruppo. Due le versioni proposte, Silver e Gold, mentre è prevista anche la serie speciale “Maryne“.

Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic monterà su tutte le versioni un benzina a 3 cilindri da 1 litro (famiglia Firefly), 70 CV per 51,5 kW. Verrà affiancato da un motore elettrico BSG ((Belt integrated Starter Generator) da 12V e una batteria al litio. I consumi verranno abbattuti fino al 24% rispetto al 1.2 Fire da 69 CV. Il cambio è a sei marce.

La versione Silver è quella di base. Nella Gold dell’ibrida Lancia si aggiungeranno in dotazione anche volante e cuffia del cambio in pelle, specchietti elettrici, i sensori di parcheggio posteriori, fendinebbia integrati, sistema di infotainment Uconnect™ radio 5” touchscreen con Bluetooth® e USB, tecnologia DAB (Digital Radio) e servizi live integrati con comandi al volante.

La serie speciale Maryne vedrà l’aggiunta di alcuni dettagli per una maggiore sostenibilità. Non soltanto in termini di motorizzazione ibrida, ma anche di interni. I tessuti dei sedili verranno realizzati utilizzando anche il SEAQUAL YARN. Si tratta di un materiale ottenuto grazie alla lavorazione della plastica rinvenuta in mare dai pescatori. Dal suo recupero viene ricavato un filato in poliestere utilizzato poi nell’abitacolo.

Sostenibilità ambientale extra per chi acquisterà Lancia Ypsilon Hybrid EcoChic utilizzando il finanziamento BE-HYBRID di FCA Bank, o noleggiandola a lungo termine con Leasys. Per ogni cliente che sceglierà una di queste modalità verrà piantato un albero. L’acquirente riceverà un codice via email da parte di Treedom, da attivare su treedom.net: potrà scegliere un albero all’interno della foresta assegnata e seguirne la crescita.