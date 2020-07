Yogurt greco senza lattosio, lotti ritirati per rischio allergeni

Dal Ministero della Salute un'allerta lattosio in alcuni lotti di yogurt greco che dovrebbero esserne privi: le informazioni utili per risconoscerli.

Allerta del Ministero della Salute per la presenza di lattosio in prodotti che dovrebbero esserne privi. Si tratta di alcuni lotti di yogurt greco senza lattosio, nella versione “senza grassi” e in quella “con pezzi di fragole”. Le confezioni risultano vendute presso i punti vendita Despar.

La presenza di lattosio nello yogurt greco riguarda le confezioni di “Yogurt Greco Senza Grassi senza lattosio DESPAR free from” da 150 grammi e quelle di “Yogurt Greco con Pezzi di Fragola senza lattosio DESPAR free from” (sempre da 150 g.). Di seguito i dati per riconoscere i prodotti interessati dall’allerta allergeni, entrambi distribuiti a marchio “Despar Italia Consorzio A.R.L.”.

Il produttore risulta essere la Dairy Industry of Drama S.A.”NEOGAL”, con sede dello stabilimento a Drama, in Grecia. Marchio dello stabilmento/del produttore “NEOGAL S.A.”. Per quanto riguarda lotti e data di scadenza, per entrambe le versioni sono rispettivamente il numero “26/07/2020” e la data “26-07-2020”. Secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, in materia di sicurezza alimentare, il prodotto risulta sicuro per chi non è soggetto a reazioni allergiche alla proteina. Nei restanti casi risulta:

Non adatto al consumo di chi soffre di intolleranza al lattosio.

Nei giorni scorsi un’altra allerta ha coinvolto alcuni lotti di formaggi e latticini. Si tratta del Pecorino Divino prodotto dall’Azienda Agricola di Carai Giuseppe & C. SSA. In quel caso è stata segnalata la possibile presenza del batterio Escherichia Coli.

