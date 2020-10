Xiao Hu, il gatto che esegue gli addominali in palestra

Un adorabile gatto è diventato una star grazie a una simpatica clip che lo ritrae mentre esegue dei piegamenti simili agli addominali.

Il simpatico felino Xiao Hu sembra voler smentire la leggenda che vuole il gatto di affezione come un animale pigro e poco avvezzo al movimento. Per dimostrare il contrario si è fatto riprendere mentre esegue una lunga e impegnativa sessione di crunch, ovvero una serie di esercizi utili a rassodare l’addome. Il felino è la mascotte di una palestra a Jining, in Cina, perché si aggira con passo felpato tra attrezzi, panche e pesi.

Il proprietario di Xiao Hu, che in cinese vuol dire Little Tiger, è il signor Chu ovvero il gestore del centro fitness dove il gatto si aggira indisturbato. Ma la sua è una presenza abbastanza recente, solo un anno fa il micione si muoveva nei pressi della palestra in qualità di randagio alla ricerca di cibo. Buffo e simpatico aveva colpito tutti al cuore per il suo atteggiamento dolce, in particolare il signor Chu che aveva finito per adottarlo.

Xiao Hu, il gatto con addominali morbidi scolpiti nel pelo

Xiao Hu si può considerare come l’ombra del suo amico umano, lo segue ovunque e si accuccia sempre accanto o sopra la panca per i pesi. Ma non si limita a sonnecchiare perché occupa il tempo tenendosi in forma, come mostra un simpatico video realizzato dal proprietario e condiviso su Douyin, l’equivalente cinese di TikTok. Nella clip si può notare il gatto, sdraiato sulla schiena, mentre esegue una serie di movimenti simili ai crunch. Il filmato ha subito colpito gli utenti della rete divenendo di tendenza.

Ma quello che sembra un allenamento in realtà è un movimento buffo condizionato dal grasso che circonda il suo girovita. Il micione, che è leggermente in sovrappeso, in realtà sta cercando di pulirsi con scarsi risultati ondeggiando come a imitare i piegamenti degli esercizi addominali. Del resto questa non è l’unica posa originale che assume visto che è solito dormire seduto o assumendo “posizioni davvero singolari”. La cosa non lo turba però vista la mole di fan che ora lo adorano anche a distanza.

