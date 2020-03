WWF e Legambiente lanciano canali natura per chi resta a casa

Dalle associazioni ambientaliste idee per trascorrere il tempo in casa, durante l'emergenza Coronavirus, all'insegna della natura e della sostenibilità.

Parliamo di: Coronavirus

Natura e sostenibilità contro l’isolamento forzato legato alla lotta al Coronavirus. WWF e Legambiente hanno lanciato, ciascuna per proprio conto, due iniziative per consentire a chi è costretto a casa di trascorrere il tempo scoprendo curiosità e misteri legati all’ambiente e al vivere sostenibile.

EcoTips WWF

Il WWF ha deciso di supportare chi è costretto a casa dalle normative sul Coronavirus lanciando il primo Diario della NATURA DALLA FINESTRA. Un’iniziativa all’insegna della “citizen science“, che si svolgerà attraverso la app INATURALIST e raccoglierà segnalazioni relative a uccelli, piante spontanee, insetti e quanto altro si potrà osservare dai propri balconi, terrazzi, finestre o giardini.

A questo si affiancherà un servizio di webcam per consentire di “visitare” una selezione di Oasi WWF e di altri paradisi naturali protetti sparsi in tutto il mondo. Per l’occasione è stato lanciato l’hashtag #LaNaturaNonSiFerma. Come ha dichiarato il WWF in una nota:

Gli EcoTips del WWF sono dedicati anche a bambini e ragazzi con un palinsesto ricchissimo: il pericolo di noia e chiusura forzata si può superare con lo spirito di avventura. Per questo la proposta WWF si ispira ai grandi viaggiatori del passato trasformando #iorestoacasa in un’avventura intorno alla cameretta o alla finestra con osservazioni sul meteo, sui piccoli impollinatori, la ‘foresta’ in casa e poi consigli sulla lettura e documentari per far diventare i ragazzi, al termine di questa emergenza, piccoli botanici, ornitologi, entomologi, astronomi stimolando così nuove passioni e uno sguardo diverso sul mondo che li circonda.

Legambiente

L’associazione del cigno ha lanciato il sito iorestoacasa.legambiente.it, dove sono state raccolte “letture, approfondimenti, dossier e dirette web di eventi nazionali realizzati dall’associazione ambientalista”. Non solo, spazio anche per giochi per bambini, buone pratiche, giochi per bambini o ricette culinarie come l’E-book “Campania Terra dei Cuochi”.

Spazio anche alle inchieste ambientali della rivista Nuova Ecologia, tra cui “C’erano una volta i ghiacciai”, “Post Sisma dalla parte di chi resiste” e “Mal D’Africa” Chi ama la musica e i film troverà “pane per i suoi denti” con canzoni e pellicole dedicate all’ambiente. Incluse “Mother Nature’s Son” dei Beatles e “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” di Bob Dylan. Presenti anche video e documentari naturalistici.

Tra i contenuti condividi anche alcune clip come “Droni per la vigilanza ambientale”, “#ChangeClimateChange, cambiamo il cambiamento climatico!”, senza dimenticare la “Canzone circolare” di Elio e le Storie Tese. Ha sottolineato Legambiente in un comunicato: