World Ugliest Dog: il vincitore 2019 è Scamp

È Scamp il vincitore dell'edizione 2019 del World Ugliest Dog, la competizione che premia i cani più brutti del mondo a scopo di sensibilizzazione.

Anche per il 2019 è tornata la manifestazione del World Ugliest Dog, il concorso nato per premiare i cani più brutti del mondo. Un’iniziativa che non ha ovviamente un intento denigratorio: l’obiettivo non è deridere i simpatici partecipanti, bensì sensibilizzare sulle necessità di qualsiasi tipologia di quadrupede. Capita molto spesso, infatti, che gli esemplari dall’aspetto meno gradevole vengano ignorati, soprattutto quando alla ricerca di una famiglia che possa occuparsi delle loro esigenze.

Il World Ugliest Dog è divenuto negli anni un piccolo fenomeno internazionale, grazie anche al passaparola sui social network. E anche per quest’anno è giunto il momento del passaggio delle consegne: Zsa Zsa, la cagnolina che si è aggiudicata il titolo lo scorso anno, ha infatti il suo successore.

A ottenere il premio più ambito all’interno della competizione è Scamp the Tramp, un cane dalla storia davvero unica. Trovato in un canile di Los Angeles, è stato adottato in tempi record, poche ore prima della sua programmata soppressione. L’esemplare, dal pelo riccio e arruffato e con la lingua perennemente penzolante, ha conquistato tutti nel corso della manifestazione, aggiudicandosi meritatamente il titolo.

Il cane ha passato gli ultimi sette anni impegnato in un progetto importante: quello della pet-therapy. Scamp, proprio grazie al suo insolito aspetto, ha infatti aiutato bambini e adulti a ritrovare la loro autostima, aiutandoli anche a superare i giudizi degli altri basati sull’estetica. Nel suo privato, così come riferisce Mashable, il cagnolino ama le coccole, il riposo e giocare con i bambini, i quali lo hanno ribattezzato “fuzzy watermelon”, ovvero “anguria pelosa”.

Il World Ugliest Dog viene organizzato ogni anno a Petaluma, in California, allo scopo di sensibilizzare le persone sulla bellezza intrinseca di ogni cane, incentivando così le adozioni anche dei quadrupedi meno fortunati. Come di consuetudine da qualche anno a questa parte, Scamp è diventato un vero e proprio idolo dei social network.

