World Toilet Day: vivere senza bagno è possibile?

Fonte immagine: Istock

Il 19 novembre è il World Toilet Day, il giorno in cui tutti dovremo riflettere su quanto siamo fortunati ad avere un bagno a disposizione.

Oggi 19 novembre si celebra il World Toilet Day, la Giornata mondiale del bagno. Istituita con la risoluzione “Sanitation for all” del 24 luglio 2013, esorta tutti gli Stati membri della Nazioni Unite ad “incoraggiare il cambiamento comportamentale e l’attuazione di politiche per aumentare l’accesso ai servizi igienico – sanitari del mondo”. Sì, perché il bagno è molto più importante di quanto si possa pensare se ne si ha uno a disposizione.

Come si vive senza bagno?

Ogni giorno circa 800 bambini muoiono perché nel loro Paese non esistono servizi igienici, non c’è acqua pulita e malattie come la diarrea possono diventare letali; ecco perché giornate come questa diventano fondamentali per sensibilizzare la popolazione sul tema. A livello globale l’80% delle acque reflue generate dall’uomo torna nell’ecosistema senza essere trattata.

Obiettivo oggi più che mai è che entro il 2030, tutti possano poter usufruire di servizi igienici sicuri. L’edizione 2020 di questa giornata avrà come tema: “Igiene sostenibile e cambiamento climatico”. Sarà un’edizione speciale che ci vede tutti particolarmente coinvolti per via dell’emergenza sanitaria che stiamo affrontando.

L’attenzione verso i servizi igienici assume un’importanza ancora più rilevante dal momento che è stato evidenziato un legame tra il cambiamento climatico e il problema legato ai servizi igienici. Le catastrofi naturali a cui siamo soggetti (inondazioni, siccità e innalzamento del livello dei mari) minacciano seriamente i sistemi igienici, dai bagni alle fosse settiche degli impianti di trattamento. Tutti hanno diritto ad essere salvaguardati sotto questo punto di vista, perché non avere servizi igienici in molti Paesi (come l’Africa) vuol dire anche morire.

Mattia Francolini di Medici Senza Frontiere affrontando il tema ha detto: