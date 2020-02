World’s Most Ethical Companies 2020: Illycaffè l’unica italiana

Fonte immagine: iStock

Illycaffè è l'unica azienda italiana inserita all'interno del World’s Most Ethical Companies 2020.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

Illycaffè è stata inserita all’interno del World’s Most Ethical Companies 2020, l’elenco delle aziende più etiche al mondo. A redarre tale classifica l’Ethisphere Institute, che ha assegnato tale riconoscimento soltanto a sei imprese del settore “Food, Beverage and Agriculture”.

Le aziende insignite quest’anno con il riconoscimento assegnato dall’Ethisphere Institute sono 132. Tali imprese risultano distribuite in 21 Paesi, e appartengono a 51 settori industriali. Ha dichiarato Andrea Illy, presidente di Illycaffè:

Mantenere rigorosamente i più alti standard etici all’interno di una struttura aziendale è essenziale non solo per lo sviluppo della propria impresa e dell’intero settore, ma anche per contribuire positivamente al progresso della società in senso globale, alla salute del pianeta e al benessere delle generazioni a venire.

L’assegnazione dei riconoscimenti alle 132 aziende è stata decisa attraverso un processo di valutazione definito “Quoziente Etico”. Prese in considerazione per la decisione oltre 200 domande relative a pratiche sociali e ambientali, governance, cultura, attenzione alla diversità, attività di etica e compliance, iniziative a supporto di una forte value chain. I dati raccolti verranno strutturati in un report e in un webcast. Per entrambi si prevede la presentazione al pubblico tra marzo e aprile.

Fonte: Adnkronos