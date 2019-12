Weekend Black Friday: i migliori prodotti per il fai da te

Le offerte Amazon per il Black Friday proseguono anche nel weekend: ecco una selezione scontata di prodotti per il fai da te e il giardinaggio.

La tornata degli sconti Amazon in vista delle feste natalizie non si esaurisce con il Black Friday: il colosso dello shopping, infatti, ha deciso di estendere le vendite promozionali per tutto il weekend, in vista del successivo Cyber Monday. L’occasione è quindi ideale per rinverdire il parco dei propri attrezzi dedicati al fai da te o, ancora al giardinaggio. Dagli avvitatori alle seghe elettriche, sono molte le alternative che possono essere acquistare a un prezzo davvero vantaggioso.

Naturalmente, l’occasione diviene ancora più ghiotta per tutti i clienti che sono in possesso di un abbonamento Amazon Prime: grazie a questa sottoscrizione – da 4.99 euro mensili o 36 euro annuali – sarà infatti possibile approfittare della spedizione rapida su migliaia di prodotti, nonché avere accesso a offerte lampo in anteprima, a spazio illimitato per l’archiviazione cloud delle proprie fotografie, al servizio di streaming Amazon Prime Video e molto altro ancora. Di seguito, qualche consiglio.

Prodotti per il fai da te: i migliori

Teccpo, avvitatore a batteria

Per gli appassionati di bricolage e fai da te, l’avvitatore a batteria è uno strumento davvero irrinunciabile. Fra le tante proposte del Black Friday, Teccpo ha deciso di offrire il suo modello a percussione con ricarica rapida, ideale per tutte le lavorazioni in giardino, anche sul legno. Grazie alle due batterie da 2.0 Ah, capaci di caricarsi in soli 30 minuti, è possibile approfittare di una lunga durata e di fori sempre perfetti. D’altronde l’avvitatore è offerto con un nutritissimo set di punte per cacciavite e per fori, un’estensione flessibile per raggiungere anche gli angoli più remoti e un adattatore per dado, a cui si aggiunge una comoda fibbia per il facile trasporto.

Il prodotto è offerto su Amazon al prezzo scontato – soggetto a variazioni – di 67.48 euro. Qui per acquistarlo.

Suaoki, misuratore laser

Nell’universo del bricolage, effettuare misurazioni precise è indispensabile per costruire oggetti bilanciati e duraturi nel tempo. Per questo un misuratore laser potrebbe rappresentare una grande risorsa nella cassetta degli attrezzi. Suaoki offre la sua soluzione laser professionale, capace di garantire delle misurazioni accurate alle tre cifre decimali, con un livello di tolleranza di ±1,5mm. Grazie a un display LCD retroilluminato, permette di ottenere informazioni puntuali sulla misurazione, il tutto monitorando costantemente il livello delle batterie. Leggero e facile da trasportare, funziona grazie all’ausilio di 2 pile AAA, inoltre è anche disponibile una custodia protettiva in nylon per evitare danni accidentali.

Il misuratore è disponibile in sconto su Amazon al prezzo – soggetto a variazioni – di 24.69 euro. Qui per acquistarlo.

Tacklife, seghetto alternativo

Soprattutto per chi lavora e modella il legno, un seghetto elettrico rappresenta un attrezzo indispensabile. Tacklife offre il suo seghetto alternativo potente ed efficiente, con massimo 300 SPM e 350 W di potenza e un taglio conico fino a 22.5 millimetri. Molto preciso, permette di regolare la velocità di esecuzione tramite 6 appositi grilletti e può essere usato su metallo, legno, plastica, gesso, plexiglass, laminato, compensato, pannelli isolanti e molto altro ancora. L’area di taglio è protetta da un’apposita copertura trasparente, così da non bloccare la vista, e dei punti LED permettono di illuminare l’area da trattare. La sostituzione della lama, inoltre, è rapida e veloce, senza la necessità di ricorrere a speciali strumenti. All’interno della confezione, peraltro, sono incluse 4 lame per il legno e 2 per il metallo, nonché una chiave a brugola, un binario di guida e l’apposita custodia.

Il seghetto è offerto su Amazon al prezzo scontato – soggetto a variazioni – di 32.24 euro. Qui per acquistarlo.

Tacklife, levigatrice orbitale

Sempre da Tacklife arriva una comoda levigatrice orbitale, perfetta per rifinire tutti gli oggetti realizzati con il fai da te. Con la sua potenza di 350W, lavora tra le 6.000 e le 13.000 orbite al minuto, rendendola quindi indeale per qualsiasi tipo di materiale. Il dispositivo, inoltre, presenta una scatola per la raccolta della polvere, affinché il piano di lavoro sia sempre pulito. All’interno della confezione, poi, sono incluse 12 carte abrasive dal diametro di 125 millimetri, divise in 6 da 80 graniglie e 6 da 180 graniglie.

La levigatrice è offerta in sconto su Amazon al prezzo – soggetto a variazioni – di 26.49 euro. Qui per acquistarla.