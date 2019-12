Weekend Black Friday: gli immancabili del wellness

Il Black Friday di Amazon prosegue anche durante il weekend: l'occasione ideale per acquistare prodotti wellness, come i fitness tracker.

Parliamo di: Tornare in forma

In attesa dell’arrivo del Cyber Monday, il tradizionale lunedì dedicato agli sconti tecnologici, Amazon ha deciso di estendere le sue offerte ben oltre al Black Friday. Anche il weekend in corso è infatti caratterizzato da numerose promozioni: l’occasione giusta per far scorta di piccoli rimedi oppure accessori dedicati al wellness. Dalla classica bilancia pesapersone, per mantenere il peso corporeo sempre sotto controllo, al fitness tracker per monitorare la propria attività sportiva: le alternative sono le più svariate.

Una tornata di sconti ancora più vantaggiosa per i possessori di un abbonamento Amazon Prime, proposto a 4.99 euro mensili o 36 annuali: grazie a questa sottoscrizione, infatti, è possibile approfittare della spedizione rapida su migliaia di prodotti, accedere a spazio illimitato per le proprie fotografie sul cloud, rilassarsi con il grande catalogo di Amazon Prime Video e molto altro ancora. Di seguito, qualche proposta.

Prodotti wellness: i migliori

Scholl Velvet Smooth Roll, esfoliante per piedi

Il benessere del corpo parte dai piedi, vero e proprio punto di equilibrio per tutto l’organismo. Scarpe scomode, attività fisica frequente e stanchezza, però, possono incentivare la comparsa di calli e duroni, compromettendo la camminata e la postura. Per questa ragione, Scholl ha ideato il suo Velvet Smooth Roll: un rullo capace, in modo semplice e indolore, di eliminare la pelle morta proprio dai piedi. Alimentato da quattro batterie AA, prevede un’azione mirata e professionale, uno scrub micro-abrasivo grazie alla presenza di cristalli diamantati. Duraturo e leggero, rimuove calli e duroni tramite la sua testina intercambiabile.

L’accessorio è offerto in sconto su Amazon al prezzo – soggetto a variazioni – di 16.99 euro. Qui per acquistarlo.

iTeknic, bilancia impedenziometrica digitale

Monitorare il proprio peso è molto importante, farlo con una bilancia digitale – magari collegata al proprio smartphone – è anche più comodo. iTecnik offre la sua soluzione impedenziometrica, capace non solo di misurare il peso, ma anche altri undici parametri come l’indice di massa corporea, il grasso viscerale, il contenuto di liquidi, il peso del muscolo scheletrico, il metabolismo basale, la massa muscolare e molto altro ancora. Il tutto grazie a quattro sensori di precisione, per una capacità massima di 180 chilogrammi. Grazie al sistema Bluetooth 4.0, inoltre, la bilancia può comunicare con dispositivi iOS e Android, nonché con le applicazioni Salute di Apple, Google Fit e Fitbit.

La bilancia è offerta su Amazon al prezzo in sconto – soggetto a variazioni – di 23.25 euro. Qui per acquistarla.

Lovia, misuratore di pressione da braccio

Controllare di frequente la pressione è molto importante per il proprio benessere, poiché primo campanello d’allarme di disturbi cardiaci. Lovia propone uno sfigmomanometro elettronico da braccio, capace di misurazioni precise grazie all’approvazione CE e FDA. Sfruttando un ampio e leggibile display, può memorizzare fino a 2 utenti contemporanei e 240 misurazioni diverse. Ancora, mostra i dati su pressione sistolica e diastolica, frequenza cardiaca, data e ora della misurazione. Lo schermo è inoltre retrolluminato, per l’utilizzo anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il dispositivo è offerto su Amazon in sconto al prezzo – soggetto a variazioni – di 16.87 euro. Qui per acquistarlo.

IKOHS EXIGES, bilancia digitale da bagno

Per chi fosse alla ricerca di una bilancia digitale, ma dall’aspetto classico e tradizionale, IKOHS offre la soluzione più idonea. Grazie alla linea Exiges, di colore bianco, si potrà approfittare di un dispositivo che non necessita di batterie né di alimentazione elettrica. Il tutto grazie a un apposito pulsante, da premere con il piede, pensato per azionare una bobina che genera l’energia cinetica sufficiente per la misurazione. La visualizzazione del peso avviene su un comodo display a cristalli liquidi e i sensori tedeschi ne garantiscono una grande affidabilità.

La bilancia è offerta in sconto su Amazon al prezzo – soggetto a variazioni – di 24.95 euro. Qui per acquistarla.

Latec, fitness tracker da polso

Per chi fosse alla ricerca di un compagno d’allenamento, senza però spendere troppo, Latec offre il suo fitness tracker da polso. Con il suo schermo a colori da 0.96 pollici, e alla sua alta leggibilità, è perfetto per qualsiasi tipo di allenamento. È infatti in grado di monitorare 14 sport diversi – dalle passeggiate allo yoga, dal calcio al badminton – e misurare contestualmente la frequenza cardiaca, anche nell’arco delle 24 ore. Tra le funzioni incluse anche il pedometro, il conto delle calorie bruciate, il promemoria anti-sedentarietà, allarmi e la possibilità di condividere i propri dati. Compatibile sia con i principali dispositivi Android e iOS, la batteria garantisce fino a 5-10 giorni in standby con sole due ore di ricarica.

Il dispositivo è offerto in sconto su Amazon al prezzo – soggetto a variazioni – di 24.74 euro. Qui per acquistarlo.