Vomito: quali sono le cause e i rimedi naturali

Questa dieta consiste in un’alimentazione a base di cibi che non rendono difficile la digestione, poveri di fibre e ricchi di amido più che di proteine o grassi. Per essere certi della dieta migliore per il proprio organismo sottoposto a forte stress, però, è necessario il consulto di uno specialista . Un ultimo consiglio però vogliamo darvelo: mantenetevi sempre idratati, soprattutto dopo aver superato gli episodi gastroentereologici.

Un antiemetico è un farmaco che è efficace contro il vomito e la nausea . Gli antiemetici sono tipicamente utilizzati per il trattamento di malattie moto e gli effetti collaterali di farmaci come gli oppiacei e la chemioterapia. Gli antiemetici agiscono inibendo i recettori associati a vomito. Non tutti, però, sono disposti ad assumere farmaci, ecco perché è importante individuare rimedi naturali per patologie più lievi.

La nausea e il vomito si verificano comunemente in presenza di qualsiasi disfunzione del tratto digerente, ma sono particolarmente comuni in pazienti con gastroenterite . Un disturbo del tratto digerente meno comune è l’ occlusione intestinale , che causa vomito, poiché il cibo e i fluidi ritornano nello stomaco a causa dell’ostruzione. Non solo: il vomito può essere causato volontariamente o involontariamente anche da diverse sostanze. Alcol, analgesici oppiacei , come la morfina, e farmaci chemioterapici possono essere un innesco; o anche tossine come piombo e quelle presenti in alcuni alimenti e piante. Il vomito può essere un disturbo davvero fastidioso se non viene tenuto sotto controllo, ecco perché di seguito proponiamo alcuni rimedi naturali. Se gli episodi dovessero persistere è opportuno rivolgersi ad un medico .

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.