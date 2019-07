Volkswagen Type 2 si rinnova e diventa elettrico

Fonte immagine: Volkswagen

Volkswagen Type 20 è un concept 100 percento elettrico dell'iconico minibus Volkswagen Type 2 che ha fatto la storia del brand nel passato.

Parliamo di: Auto elettriche

Operazione nostalgia da parte della Volkswagen che elettrifica uno dei modelli più iconici della sua lunga storia. Il costruttore tedesco, anzi la filiale americana di Volkswagen, ha presentato il concept Type 20 per celebrare i 20 anni del suo laboratorio di ricerca elettronica (ERL) in California. Type 20 è un minibus elettrico basato sull’iconico Volkswagen Type 2 che negli anni ’60 ha spopolato in tutto il mondo. Il design è straordinariamente simile a quello dell’iconico minibus del costruttore tedesco, anche se è stato apportato qualche lieve restyling per renderlo più attuale.

Le vere novità sono dentro. Il cuore battente di Type 20 è un motore elettrico in grado di erogare 120 cavalli. Il pacco batteria presenta una capacità di appena 10 kWh. Molto pochi per garantire un’autonomia accettabile a questa vettura elettrica, ma Type 20 è pur sempre un concept e non un modello reale. Dentro anche tanta tecnologia. Volkswagen ha integrato un sistema di riconoscimento facciale basato su una videocamera 720p e processore NVIDIA Jetson TX2, che riconosce gli utenti e sblocca la serratura del veicolo.

Presente anche un assistente vocale che permette agli occupanti di effettuare alcune operazioni utilizzando semplici comandi vocali. Questo mini bus dispone anche di altre raffinatezze come un sistema di sospensioni pneumatiche regolabili via software sviluppato da Porsche. L’altezza da terra del veicolo potrà essere abbassata, ad esempio, al momento dell’arrivo del conducente per facilitarne la salita a bordo.

Type 20 si caratterizza anche per un sistema infotelematico con display olografico. Per i grandi estimatori del Volkswagen Type 2, sicuramente un concept che piacerà moltissimo. Vero è che il costruttore tedesco ha in cantiere la ID. Buzz, una versione moderna e completamente elettrica proprio di questo minibus che arriverà nel 2022, ma questa rivisitazione elettrica del Volkswagen Type 2 originale è destinata a lasciare ancora di più il segno tra gli appassionati del brand tedesco.