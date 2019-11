Volkswagen pronta a svelare una nuova ID elettrica

Fonte immagine: Volkswagen

Volkswagen svela una nuova immagine concept di un nuovo modello della famiglia ID, che verrà presentato il prossimo 19 novembre in America.

Volkswagen sta investendo moltissimo nel settore delle auto elettriche. Non si può non ricordare, per esempio, la ID.3 che punta a conquistare il segmento C grazie a un’offerta molto competitiva sia a livello di costi che di tecnologia. Si sa anche che la casa tedesca ha molti altri progetti nel cassetto, di cui si è appreso nel corso degli ultimi mesi. Le sorprese potrebbero però non essere finite.

Volkswagen ha condiviso di recente un’immagine teaser di una nuova autovettura sempre appartenente al brand ID che sarà svelata a Los Angeles, il 19 novembre, all’interno di un nuovo evento dedicato. L’immagine teaser di questa nuova auto elettrica permette solamente di comprendere che si tratta di una berlina a tre volumi.

In realtà in questo preciso segmento la Volkswagen aveva già presentato la ID.VIZZION, ma questo nuovo modello potrebbe essere un’esclusiva del solo mercato americano. Aspetto che sarebbe molto importante in quanto il costruttore tedesco sembra puntare, al momento, prevalentemente su quello europeo. Basti pensare, al riguardo, che la ID.3 rimarrà un’esclusiva europea.

In America è previsto, invece, l’arrivo dei modelli ID.CROZZ (crossover elettrico) e ID.BUZZ (mini bus elettrico), ma solamente nel 2021 e nel 2022. Tra un paio di settimane, dunque, si capirà molto meglio cosa ha in serbo Volkswagen, se cioè il costruttore è pronto a mostrare un nuovo prototipo che anticipa il lancio di un’auto elettrica globale o per il solo mercato americano.

Il dato oggettivo, comunque, è che Volkswagen sta investendo tantissimo nel settore delle auto elettriche in cui crede fortemente, pianificando il lancio di tanti nuovi modelli per diventare uno dei punti di riferimento principali di questo segmento.