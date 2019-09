Volkswagen, il vecchio Maggiolino diventa elettrico

Fonte immagine: Volkswagen

Al Salone di Francoforte debutterà la Volkswagen e-Beetle Concept, una speciale rivisitazione elettrica dell'iconico Maggiolino.

Il vecchio Maggiolino della Volkswagen è un modello iconico che ha saputo attraversare gli anni indenne. Ancora oggi il modello originale è apprezzato dagli estimatori e su di lui si sono basati molti progetti originali. Proprio il Gruppo automobilistico tedesco ha voluto realizzare una nuova concept car molto particolare basata sul vecchio Maggiolino. Il nome di questa speciale autovettura è “Volkswagen e-Beetle Concept” e come fa ben intuire il nome trattasi di una concept car 100% elettrica. Il vecchio Maggiolino torna quindi in una versione a batteria e sarà esposto al Salone dell’Auto di Francoforte.

Il progetto è ufficiale Volkswagen realizzato in collaborazione con il suo partner eClassics e non si tratta quindi di una qualche iniziativa di terze parti. Volkswagen e-Beetle Concept è classica fuori, ma moderna dentro. Il design non è stato variato nonostante sia stato effettuato un “trapianto” di motore con un powertrain moderno. Proprio per quanto riguarda l’aspetto tecnico questa auto elettrica dispone dello stesso “cuore” della nuova Volkswagen e-Up!.

Questo significa un motore elettrico da 82 cavalli e un pacco batteria agli ioni di litio da 36,8 kWh. Nonostante la massa importante dovuta alla presenza del pacco batteria, 1.280 kg, l’e-Beetle accelera a 50 km/h in poco meno di quattro secondi e a 80 km/h in poco più di otto secondi.

La velocità massima è di 150 Km/h, mentre l’autonomia dichiarata è di circa 200 Km. Autonomia buona anche per un giro fuori porta. Se l’energia non fosse sufficiente durante gli spostamenti l’e-Beetle supporta la ricarica rapida. In circa un’ora l’auto può ricaricare oltre 150 Km di autonomia.

Il successo di questo progetto apre la porta alla conversione di altri modelli storici. Per esempio in futuro potrebbe arrivare anche una e-Porsche 356. Il kit di trasformazione del Maggiolino sarà disponibile nei prossimi mesi anche se il prezzo non è stato ufficializzato ancora.