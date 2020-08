Volkswagen ID3, percorsi 538 km con una sola ricarica

Fonte immagine: Volkswagen

Nuovo record di percorrenza per Volkswagen ID3, 538 km per l'auto elettrica tedesca: alla guida l'hypermiler Felix Egolf.

Un record di 538 km per una delle ultime nate in casa Volkswagen. Si tratta dell’elettrica ID.3, che ha percorso con una sola ricarica il tragitto che separa la fabbrica tedesca di Zwickau e la città austriaca di Schaffausen. A presentare il risultato ottenuto è stata la stessa casa automobilistica tedesca, la cui vettura vanta ufficialmente un’autonomia di 420 km (ciclo WLTP).

A ottenere il sorprendente risultato è stato Felix Egolf, celebre “hypermiler“. Questo termine viene comunemente indicato per coloro che minimizzano il consumo dei veicoli ottimizzando la tecnica di guida. L’auto elettrica tedesca è stata condotta su strade minori e su autostrade, alla velocità media di 56 km/h. Il viaggio ha avuto una durata totale vicina alle 9 ore.

Al volante della ID.3 Egolf ha sfruttato la scia dei Tir per alzare un po’ il pedale dell’accelatore, favorendo la rigenerazione della batteria. Una guida regolare e altri piccoli “trucchi” hanno permesso di raggiungere il traguardo prefissato. Come sottolineato da Volkswagen, il consumo energetico è stato di 10,9 kWh per ogni 100 km. Meno di quei 15,4-14,5 kWh/100 km per i quali è stato omologato il veicolo.

Le tecniche utilizzate da Egolf per ottimizzare il consumo energetico sono servite in parte a compensare il peso eccezionale a carico della vettura. Circa 250 kg, che oltre al guidatore comprendevano il cameraman per le riprese video e la relativa attrezzatura. Più o meno l’equivalente di 3-4 persone adulte tra i 60 e gli 80 chili.

Restano tuttavia alcuni dubbi in relazione al consumo reale in caso di guida meno controllata. Il rischio è quello che tali record possano finire, proprio perché realizzati in condizioni così particolari, con l’alimentare i timori degli automobilisti in merito all’autonomia delle auto elettriche.