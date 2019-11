Volkswagen ID. Space Vizzion, ecco la station wagon elettrica

Fonte immagine: Volkswagen

Volkswagen ID Space Vizzion è una station wagon elettrica che non rinuncia a un pizzico di sportività e che arriverà nel corso del 2022.

Volkswagen ha presentat, al Salone di Los Angeles,o la ID. Space Vizzion. Al momento trattasi di un concept che arriverà nella versione definitiva nel 2022, ma il design è già molto ben definito e non nasconde il target finale dell’auto. Basata sempre sulla piattaforma modulare MEB, la Volkswagen ID. Space Vizzion appare come una station wagon con linee sportive.

Un’auto elettrica che punta a essere spaziosa negli interni, senza voler per questo rinunciare a un pizzico di sportività. Le misure sono molto generose, con quasi 5 metri di lunghezza, ma la cura aerodinamica è stata davvero molto scrupolosa tanto che il CX è di appena 0,24.

Design che si caratterizza soprattutto per un frontale molto ricercato dove spiccano i nuovi fari IQ.Light Led che adottano la tecnologia Matrix Led. Molto belli inoltre gli ampi cerchi da 22 pollici. L’ampio spazio a bordo è stato perfettamente ottimizzato per 4 occupanti che potranno contare su quattro sedili dedicati. Ovviamente, strumentazione interamente digitale. Spicca in particolare il maxi schermo touch da 15,6 pollici per il sistema infotelematico. Gli interni si caratterizzano per un rivestimento ecosostenibile.

Davvero interessanti i dettagli tecnici del powertrain, che verrà montato sulla Volkswagen ID. Space Vizzion. Il costruttore tedesco offrirà due possibilità di scelta. La prima prevede la presenza di un singolo motore elettrico che muove le ruote posteriori con una potenza di 279 Cavalli. In alternativa sarà possibile optare per un doppio motore elettrico: quello posteriore da 279 cavalli più uno anteriore da 102 cavalli. In questo caso si avrà la potenza complessiva di 340 cavalli e la trazione integrale (da 0 a 100 Km/h in 5,4 secondi e velocità massima limitata a 175 Km/h).

In tutti i casi, il pacco batteria presenta una capacità di 82 kWh lordi, netti 77 kWh. Batteria che in corrente continua permette di gestire potenze di ricarica sino a 150 kW. Autonomia di 590 Km secondo il ciclo di omologazione WLTP.