Volkswagen ID.1, meno di 20mila euro per l’entry level elettrica

Fonte immagine: Volkswagen

Annunciato l'avvio della fase di sviluppo della ID1, auto elettrica compatta che sostituirà la e-Up nella linea zero emissioni di Volkswagen.

È in fase di sviluppo la ID.1, la auto elettrica entry level di Volkswagen. Ad annunciarlo è Ralf Brandstätter, a capo delle operazioni Volkswagen, al magazine britannico CAR Magazine. La vettura sembra sarà la più piccola tra le zero emissioni della casa di Wolfsburg, e dovrebbe arrivare sul mercato con un prezzo inferiore ai 20mila euro.

Come riferito da Volkswagen la ID.1 sarà inferiore per dimensioni alla e-Up, vettura che andrà a sostituire all’interno dell’offerta della casa automobilistica tedesca. Una scelta dovuta anche al fatto che le nuove auto elettriche VW dovranno essere appositamente disegnate per essere tali, come spiegato da Brandstätter:

In futuro non avrà senso inserire gruppi di batterie in un’auto disegnata per un motore a scoppio, come abbiamo fatto per la e-Up. Quel progetto è stato un punto di passaggio obbligato. Stiamo lavorando su una BEV che costi meno di 20mila euro. Possiamo ridurre l’architettura MEB con minori contenuti per tenere bassi i costi.

Come riportato dal magazine britannico la ID.1 dovrebbe arrivare sul mercato europeo con due opzioni relativamente al pacco batterie: probabilmente l’offerta prevederà una soluzione da 24 kWh e una da 36 kWh. La versione “base” potrebbe consentire di limitare ulteriormente i costi per i consumatori interessati alle “entry level”.

Viene ricordato inoltre che sono in procinto di arrivare in Europa anche la compatta ID.3, che verrà seguita a breve distanza di tempo dalla ID.4.

Fonte: CAR Magazine