Volkswagen e-Up! si rinnova: più autonomia e prezzo da 21mila euro

Fonte immagine: Volkswagen

Volkswagen e-Up! si rinnova con una batteria più grande in grado di offrire più autonomia: cala il prezzo che diventa alla portata di tutti.

Volkswagen rende le auto elettriche accessibili a tutti con la nuova e-Up! che debutterà ufficialmente al Salone di Francoforte tra pochi giorni. Che la piccola city car elettrica fosse sul punto di ricevere un restyling era cosa nota, ma Volkswagen ha fatto un qualcosa in più e cioè proporre questo nuovo modello a un prezzo che finalmente può essere alla portata di tutti.

La nuova Volkswagen e-Up! sarà offerta a partire da 21.975 euro. Trattasi del prezzo per il mercato tedesco. Manca ancora quello per il mercato italiano, ma anche pensando al solito piccolo rincaro, l’auto elettrica rimane sempre molto appetibile, soprattutto pensando agli incentivi che il Governo offre su questi veicoli. Finalmente quindi un’auto elettrica inizia a costare quasi come la sua omologa con motore termico.

Dal punto di vista del design il nuovo modello non dovrebbe differire di molto da quello attuale. Anche il motore è lo stesso, con una potenza di 61 kW, più che sufficiente per gli ambienti urbani. Non che sia lenta, comunque, perché lo scatto da 0 a 100 Km/h avviene in 11,9 secondi. La velocità massima è di 130 Km/h. La vera novità del nuovo modello è il pacco batteria che passa da 18,7 kWh a 32,3 kWh. L’autonomia arriva, secondo il ciclo di omologazione WLTP, a 260 Km. Il nuovo modello supporta anche le ricarica rapide in corrente continua sino a 40 kW (CCS Combo 2) in grado di portare la capacità della batteria all’80% in 60 minuti.

In corrente alternata può ricaricare sino a 7,2 kW. La nuova Volkswagen e-Up! è un’auto connessa e attraverso un’app è possibile gestire da remoto le ricariche e il condizionatore. Buona la dotazione di serie sin dalla versione base con climatizzatore automatico, radio Bluetooth, navigatore e Lane Assistant.