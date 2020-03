Volkswagen conferma ID.4 per il 2020: avrà 500 km di autonomia

Fonte immagine: Volkswagen

Annunciato ufficialmente per il 2020 ID4, SUV elettrico Volkswagen con 500 km di autonomia.

Saltata la presentazione ufficiale al Salone di Ginevra, causa Coronavirus, ma non il suo arrivo sui mercati mondiali nel 2020. Stiamo parlando di Volkswagen ID.4, che la casa di Wolfsburg annuncia attraverso un comunicato stampa. Il SUV elettrico tedesco sarà il primo della “famiglia” ID a disposizione dei clienti di Europa, Asia e Nord America.

ID.4 è la seconda vettura della famiglia ID ed è derivata dal concept ID.CROZZ. Lo stesso prototipo annunciato da Volkswagen è indicato come molto vicino a quella che sarà la versione definitiva, che potrebbe essere mostrata al mondo il prossimo aprile durante il Salone dell’Auto di New York.

Come accaduto per la ID.3 non sono stati forniti da Volkswagen dettagli particolari in merito alla batteria. Viene confermata però un’autonomia stimata in circa 500 chilometri. Qualche informazione in più arriva sul fronte trazione, che nella prima versione della nuova auto elettrica VW sarà posteriore. Quella integrale sembrerebbe destinata ad arrivare sui mercati soltanto in seguito.

Alla pari degli altri modelli anche la ID.4 verrà realizzata sulla Piattaforma MEB, che consentirà di collocare motore e batteria senza penalizzare lo spazio all’interno dell’abitacolo. La vettura punta a essere eco-friendly non soltanto in termini di consumi, ma anche di produzione: in questa direzione andranno l’alimentazione con energie rinnovabili delle strutture produttive e l’impiego di processi meno impattanti.