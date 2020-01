Vivere fino a 500 anni, il segreto della longevità in un verme

L’effetto sinergico è stato sconvolgente. L’effetto non è uno più uno uguale due, ma uno più uno uguale cinque. I nostri risultati dimostrano che niente in natura esiste per caso. Per sviluppare i trattamento anti-invecchiamento più efficaci non dobbiamo guardare i singoli circuiti, ma le reti che formano.

Scoperto all’interno di un piccolo verme il segreto per vivere più a lungo . Fino a 500 anni secondo un gruppo di scienziati del Mount Desert Island Biological Laboratory e del Buck Institute for Research on Aging, il cui studio è stato condotto in collaborazione con i colleghi dell’Università di Nanjing. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Cell Reports.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.