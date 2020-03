Vitamina C efficace contro il Coronavirus, ma è una bufala

Fonte immagine: Foto di S. Hermann & F. Richter da Pixabay

Una voce femminile in un audio whatsapp invita a comprare la vitamina c identificata come cura al Covid-19, ma è tutta una bufala.

Parliamo di: Coronavirus

L’audio del misfatto sta circolando da qualche giorno su whatsapp: c’è una voce femminile che si dice in contatto con i principali poli ospedalieri che ospitano malati da Coronavirus che gli avrebbero svelato la cura che starebbero usando; invita tutti a farne uso sia in termini preventivi che risolutivi: si tratta della vitamina c.

Naturalmente si tratta di una bufala. Gli ospedali non hanno rilasciato alcuna indicazione e anche se è chiaro che la vitamina c sia utile come sostegno per chiunque abbia qualunque tipo di influenza, sicuramente non è la cura definitiva al Covid-19. Mangiare frutta e verdura è consigliato per mantenersi in forze in questo momento di stress fisico ed emotivo ma non esiste ancora nessuna cura definitiva al Coronavirus che sembra resistere agli antivirali; anche il vaccino sarebbe di difficile progettazione anche se forse ormai grazie ad un team di esperti israeliani potremmo essere in dirittura di arrivo…