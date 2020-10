Vinoterapia: cos’è, benefici per viso e corpo

Fonte immagine: Istock

Trattamento perfetto per l'autunno, la vinoterapia sfrutta tutti i benefici dell'uva con proprietà anti-age, esfolianti e calmanti.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

In un periodo in cui rilassarsi diventa sempre più difficile, c’è una terapia che oltre ad essere apprezzata per i benefici in termini di mind wellness, ne porta moltissimi anche alla pelle. La vinoterapia consiste nell’immergersi in una tinozza con uva e mosto, un trattamento nato in tempi recenti e basato sui benefici dell’uva.

Vinoterapia: tutti i benefici per la pelle

La vinoterapia consiste nell’utilizzo del frutto in tutte le sue parti, in quelle almeno che hanno proprietà purificanti, depuranti e soprattutto anti-age adatte per tutto il corpo, viso compreso. Il succo d’uva è un potente antiossidante, sembra che un solo bicchiere di succo d’uva eguagli l’apporto di antiossidanti di un’abbondante porzione di frutta e verdura. Non solo: l’uva contiene preziosi polifenoli dall’azione antiossidante, il resveratrolo, un principio naturale dalla funzione rimpolpante, vitamine B e C, sali minerali e quercetina, che stimola il microcircolo cutaneo.

L’effetto sulla pelle è davvero interessante: rassoda, esfolia, leviga e dona elasticità all’epidermide. La vinoterapia permette di rilassare la mente mentre la pelle del viso e del corpo subiscono i benefici dell’uva coccolandola e trattando anche rossori e imperfezioni. Ogni trattamento vinoterapico, ovviamente, è specifico sulle caratteristiche dell’uva utilizzata e coltivata nelle zone circostanti.

Le opzioni in Italia sono davvero tantissime e tutte collocate in campagna, con una breve ricerca si può individuare quella più adatta a noi e facilmente raggiungibile. Un trattamento può diventare un momento da dedicare a sé stessi e la soluzione per apparire più giovani: il principale beneficio della vinoterapia nella cosmesi deriva soprattutto dalle proprietà rassodanti e antiage dell’uva e degli ingredienti che si formano durante la fermentazione; fitoalessine, bioflavonoidi, acidi organici e polifenoli tutti concorrono a combattere l’invecchiamento. Grazie alla presenza di polifenoli, antiossidanti in grado di aiutare il corpo a contrastare la formazione di radicali liberi, i risultati sono evidenti già dai primi trattamenti.