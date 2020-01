Verona: scoperti rifiuti pericolosi nelle le coltivazioni di frutta, ortaggi e cereali

Fonte immagine: Istock

Scandalo a Verona dove rifiuti sono stati trovati interrati sotto le coltivazioni di frutta, ortaggi o cereali destinate all’alimentazione umana e animale.

A Zevio, Minerbe, Bevilacqua e a Boschi Sant’Anna, quattro comuni della pianura veronese sono stati trovati dei rifiuti ad alto potenziale di pericolo nelle coltivazioni di frutta ortaggi e cereali: in ballo ci sarebbero anche le falde acquifere. I rifiuti verrebbero da residui di oli esausti a materiale edilizio, da contenitori di fitofarmaci a pneumatici.

Verona: scoperti rifiuti pericolosi

Si tratta nello specifico di oltre cinquemila metri quadrati di terreno, che sono ora sotto sequestro per degli accertamenti. Decine e decine di metri cubi di spazzatura tra teli di nylon usati per le coltivazioni, tubi di plastica, fitofarmaci, rottami metallici, olii esausti, lastre in cemento, elettrodomestici interrato da un metro, fino a sei. Una drammatica scoperta che potrebbe portare delle conseguenze davvero importanti sia per gli abitanti che per gli animali. I rifiuti hanno raggiunto l’acqua. I siti interessati dai rifiuti sono otto in tutto: quattro a Zevio, due a Minerbe, uno a Bevilacqua e uno a Boschi Sant’Anna, appartenenti a un unico proprietario indagato di smaltimento illecito di rifiuti pericolosi che dovrà rispondere alle forze dell’ordine per la sua condotta criminosa.