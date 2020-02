Veleno dei serpenti un rimedio contro i tumori al seno e al colon

Gli stessi ricercatori sottolineano però che altri tipi di veleni prelevati dai serpenti avrebbero ad esempio mostrato la capacità di uccidere le cellule tumorali del melanoma. Tuttavia si tratta di studi preliminari, condotti in vitro su cellule coltivate in laboratorio. Serviranno ulteriori studi per arrivare alla sperimentazione sull’uomo.

Gli studiosi statunitensi sono convinti che le migliaia di sostanze contenuto nel veleno dei serpenti potrebbero, una volta individuate le opportune dosi, consentire il trattamento dei tumori al seno e al colon senza nuocere al malato. Gli esperti della University of Northern Colorado ricordano inoltre che dagli stessi composti sono stati tratti alcuni farmaci utilizzati per tenere sotto controllo la pressione alta. Una scelta logica per il Dott. Stephen Mackessy, che ha dichiarato:

