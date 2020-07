VegMovies: il Netflix per vegani

Lanciata la piattaforma VegMovies per lo streaming dei film ispirati all'alimentazione vegana, alla tutela degli animali e alla difesa dell'ambiente.

Debutta con 200 film al suo attivo la piattaforma di streaming vegan. Si chiama VegMovies, e offrirà ai suoi utenti contenuti video incentrati sul veganismo, sull’alimentazione vegana e sulla tutela animale. A lanciarla è la compagnia di webisite design Veg Groups. Secondo le prime indicazioni sono presenti categorie quali ad esempio “Ambiente“, “Animali“, “Salute” e “Per le famiglie“.

VegMovies permetterà agli utenti di cercare tra i vari titoli anche sulla base della piattaforma di streaming utilizzata. Ad esempio potranno essere cercati i film e documentari vegan presenti nell’offerta Netflix o in quella Amazon Prime Video. Sarà presente inoltre una sezione “Coming Soon“, nella quale verranno segnalati quei film ancora in fase di sviluppo e che stanno puntando su raccolte fondi online.

Tra i titoli disponibili su VegMovies, che sarà sottoposta a costante aggiornamento, anche Hogwood (documentario britannico), il documentario “salute-centrico” The Game Changers, oltre al film attualmente in crowdfunding “They’re Trying to Kill Us“. Una assoluta novità per quanto riguarda l’offerta in streaming a tema vegan secondo Jason Schramm, fondatore Veg Groups, che ha dichiarato:

Il lancio di VegMovies ha richiesto tre anni per essere possibile. Ci sono così tanti grandi film che sono animal-oriented o hanno un focus vegano, ma può rivelarsi difficile filtrarli attraverso tutte le scelte. Finora non c’è stato un singolo posto dove tutti i film potessero essere facilmente trovati. Qualche posto che fosse costantemente aggiornato con le ultime informazioni obiettive su ciascun film e dove poterli guardare.

