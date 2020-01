Vegetariani meno esposti alle infezioni urinarie, ecco perché

Precedenti studi sufferiscono che frutti di bosco come mirtilli neri, fragole, more e lamponi sono efficaci rimedi per le infezioni del tratto urinario, e mentre non abbiamo guardato direttamente a loro, i nostri risultati possono suggerire il perché della loro efficacia. Certamente sembra che bere un succo di mirtilli rossi contro le infezioni del tratto urinario o per prevenire il ritorno sia una buona idea.

