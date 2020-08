Vegani per un mese: sito web offre 2600 dollari

Fonte immagine: Istock

Un sito web americano ha da poco lanciato una iniziativa che permette di guadagnare ben 2600 dollari per diventare vegani per un mese.

Parliamo di: Veganismo

Vegani per un mese con un guadagno di 2600 dollari: è questa la proposta rivoluzionaria di un sito web dedicato al mondo veggy. Vegaliftz.com è il sito web americano che ha lanciato questa iniziativa: 250 dollari all’inizio della dieta vegana e il resto alla fine del mese di dieta.

Interessati all’offerta? Sfortunatamente non è per tutti! Possono partecipare solo i cittadini di alcuni stati americani, tra cui il Mississippi, il Nebraska, il Texas, l’Indiana e l’Iowa. Oltre a questo, poi, possono partecipare le persone con una età compresa tra i 18 e i 60 ma che abbiano seguito ultimamente una dieta non proprio salutare ma ricca soprattutto di carne.

I partecipanti dovranno superare un processo di selezione, a seguito del quale gli verrà fornito un vero e proprio piano alimentare. Ogni giorno dovranno poi riportare su un diario l’andamento del loro percorso.

Jason Hugens, personal trainer che ha lanciato l’iniziativa, ha raccontato: