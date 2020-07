Vacanze pet friendly: a Cortina d’Ampezzo una guida e tante iniziative

Fonte immagine: Wikipedia

Cortina d'Ampezzo pet friendly per l'Estate 2020: una guida e tante iniziative gratuite per i nostri amici animali.

Cortina come meta ideale per delle vacanze da passare insieme ai propri animali. Grazie ad una serie di iniziative e all’uscita della guida gratuita “A Cortina con Fido” la Regina delle Dolomiti quest’anno sarà ancora più attenta ai bisogni degli amici a quattro zampe e dei loro proprietari.

Proposte di escursioni, indicazione dei rifugi e degli hotel pet friendly, consigli su come pianificare la vacanza, sulla salute del proprio animale e sui luoghi da visitare, come il bellissimo Parco Naturale delle Dolomiti d’Ampezzo, sempre nel rispetto della fauna locale.

Paola Coletti, Assessore del Comune di Cortina d’Ampezzo, ha dichiarato:

Il percorso che abbiamo iniziato a giugno 2018 con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con Legambiente, giunge oggi a una prima concretizzazione grazie alla collaborazione con La Cooperativa di Cortina. La Guida A Cortina con Fido contiene infatti molti spunti e suggerimenti per vivere il territorio nel modo migliore in compagnia del proprio “amico del cuore”. Tra le iniziative dell’estate previste dall’amministrazione comunale per promuovere un percorso che sensibilizzi i cittadini e gli ospiti sulla buona convivenza tra uomini e animali da compagnia, ci sono anche alcuni appuntamenti dedicati alla corretta gestione e cura degli animali.

Oltre alla guida, ottimo strumento informativo, vi saranno anche delle occasioni dal vivo per approfondire ed educare i possessori di animali: tre workshop a numero chiuso, tra luglio e agosto, tenuti da medici veterinari scelti dagli sponsor Innovet e Monge.

Grande soddisfazione è stata espressa per le iniziative da Emanuela de Zanna, Direttrice de La Cooperativa Cortina:

Oggi che Cortina si prepara ad accogliere i suoi ospiti per una nuova stagione estiva all’insegna della natura e del benessere, diventa sempre più importante rendere confortevole e sicuro il soggiorno anche per i nostri pets. Per questo La Cooperativa di Cortina ha il piacere di supportare e promuovere per l’estate 2020 il programma “A Cortina con Fido” di Cortina 4 Pets: un ciclo di eventi orientati all’accoglienza e al benessere animale per una Cortina sempre più pet-friendly.

Le attività proposte a Cortina sono doppiamente importanti in un periodo come quello estivo dove si registra ogni anno un tasso elevato di abbandono degli amici a quattro zampe: basti pensare che tra la fine di maggio e i primi di giugno del 2019 sono stati abbandonati ben 350 animali, solo per poter raggiungere più comodamente le mete delle vacanze estive.