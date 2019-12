Vacanze di Natale: gli eco-resort di montagna in Italia

Dalla Valle d’Aosta al Trentino Alto-Adige, l’Italia è ricca di eco-resort perfetti per una vacanza invernale: le migliori strutture immerse nella natura.

Trascorrere le vacanze di Natale in montagna è il modo migliore per staccare la spina e rilassarsi in compagnia, immergendosi nella natura e ammirando la bellezza dei paesaggi montani incontaminati. Scegliere di passare le feste in montagna non significa dover rinunciare al comfort e può rappresentare un’occasione per scegliere uno dei numerosi eco-resort presenti in Italia, strutture dotate di tutti i comfort realizzati all’insegna della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente.

Gli eco-resort sono generalmente dotati di pannelli solari e strutture eco-sostenibili, utilizzano prodotti ecologici per la pulizia dei locali e si basano sulla riduzione delle emissioni di CO2. Dalla Valle d’Aosta al Trentino, l’Italia è ricca di eco-resort perfetti per una vacanza invernale.

Las Vegas Lodge ad Alta Badia

Ad Alta Badia, vicino Bolzano, il Las Vegas Lodge è un eco-resort raggiungibile solo a piedi, con il gatto delle nevi o in cabinovia, interamente arredato con materiali naturali in modo minimal. Immerso nelle Dolomiti e situato nella zona sciistica dell’Alta Badia, permette di ammirare panorami straordinari dalle vetrate e dalle finestre delle camere.

NaturHotel Miraval in Alto Adige

Nella stessa zona, ad Alta Badia, il NaturHotel Miraval è un eco-resort integrato nello scenario dolomitico caratterizzato dall’uso di elettricità green, pannelli solari e cibo esclusivamente biologico. È dotato di sauna finlandese, bagno al vapore aromatico e vasca esterna idromassaggio.

Hotel Lajadira a Cortina D’Ampezzo

Ubicato in una posizione panoramica da dove è possibile ammirare uno splendido panorama sulle Dolomiti, l’Hotel Lajadira & Spa a Cortina d’Ampezzo permette di pernottare in una delle dodici suite rinnovate con riscaldamento è alimentato da pannelli radianti a pavimento, dotate di serramenti in larice.

Castelir Suite Hotel in Val di Fiemme

Nel cuore della Val Di Fiemme, il Castelir Suite Hotel a Panchià, vicino Moena, è una struttura completamente ecologica con certificazione green composta da sole sette suite realizzate secondo i principi della bioarchitettura. Realizzato in legno e altri materiali naturali che si inseriscono perfettamente nell’ambiente circostante, è dotato di centro benessere con sauna finlandese, bagno turco, massaggi, doccia aromatica e piscina esterna in quarzite. È anche possibile programmare escursioni e trekking attraverso i boschi della Val di Fiemme.

Ecovillaggio Sagna Rotonda in Valle Maira

L’Ecovillaggio Sagna Rotonda è un piccolo borgo montano delle montagne piemontesi situato nella Valle Maira, in provincia di Cuneo, a quota 1.644 metri, interamente ristrutturato per ricavare 13 unità abitative basate sull’utilizzo di fonti energetiche alternative. L’energia elettrica, infatti, è fornita da un impianto fotovoltaico di circa 8 Kwp, mentre è presente un impianto di riscaldamento con pompe di calore elettriche.

Eco Wellness Hotel Notre Maison a Cogne

Situato nella Frazione Cretaz, vicino Cogne in provincia di Aosta, l’Eco Wellness Hotel Notre Maison è inserito nel Parco Nazionale del Gran Paradiso e perfette di programmare una vacanza all’insegna della natura e della sostenibilità. Il centro benessere con laghetto alpino vanta una piscina riscaldata, idromassaggio, sauna finlandese e bagno turco, oltre al centro massaggi.

Maison Cly a Chamois a Chamois

Il Maison Cly, ubicato in Località Corgnolaz a Chamois, in provincia di Aosta, è un hotel realizzato all’insegna della sostenibilità nell’unico comune d’Italia privo di strade carrozzabili. Raggiungibile attraverso funivia o a piedi, il resort è immerso nel paesaggio alpino e caratterizzato dalla tipica architettura di montagna che prevede l’uso di legno e pietra. L’area wellness è dotata di numerosi servizi, tra cui il percorso Kneipp, una delle terapie termali più utilizzate e apprezzate.