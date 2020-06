Vacanze gratis in Molise: la proposta di San Giovanni in Galdo

L'iniziativa dal nome Regalati il Molise ha riscosso un successo inaspettato a livello internazionale: in un solo giorno, migliaia di richieste.

Sono tante le mete da non perdere quest’anno: una in particolare, però, quest’estate sta facendo boom di prenotazioni! Una regione che ha lanciato un’iniziativa davvero singolare: “Regalati il Molise“, che offre una vacanza gratis e la possibilità di riscoprire piccoli tesori locali. L’idea ha riscosso un successo incredibile a livello internazionale.

A poche ore dall’annuncio ufficiale del progetto – ideato e promosso dall’associazione “Amici del Morrutto” assieme all’amministrazione comunale – i promotori hanno ricevuto in un solo giorno centinaia di richieste di adesione sia dall’Italia che dall’estero. Richieste sono arrivate, ad esempio, da Francia, Irlanda, Polonia, Ucraina ma anche da tutta l’Italia (Piacenza, Udine, Ferrara, Torino, Firenze, Bologna, Bergamo, Parma, Genova, Padova, Ragusa, Milazzo, Napoli, solo per citarne alcune). Regalati il Molise è il dono di San Giovanni in Galdo: il paese ha regalato 40 soggiorni di una settimana ciascuno, tra i mesi di luglio e settembre prossimi, nelle case del suggestivo borgo antico del paese. Per aderire è necessario riempire e inviare via mail l’apposito modulo disponibile sul sito morrutto.com.

