Uragano Dorian catastrofico: pronto ad abbattersi sulla Florida

Fonte immagine: Twitter

Preoccupazione in Florida e South Carolina per l'arrivo dell'uragano Dorian, che in queste ore sta devastando le Bahamas.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

L’uragano Dorian è pronto ad abbattersi su Florida, South Carolina e in misura inferiore sulla costa della Georgia. Il fenomeno di categoria 5 (“catastrofico”) sta devastando in queste ore le Bahamas e molti hanno perso le proprie abitazioni. Si segnala inoltre la prima vittima, un bambino di 8 anni. La cittadina di Marsh Harbon (circa 6mila abitanti) sarebbe al momento “sott’acqua”. Sono segnalati venti a 320 km orari. Di seguito un tweet relativo alla situazione nel Paese centroamericano.

The Bahamas are really feeling the full effect of Dorian.#hurricandorian pic.twitter.com/pRH7WFzT5M — 13 The Wolf (@news13thewolf) September 1, 2019

Mentre le Bahamas sperimentano in queste ore gli effetti devastanti dell’uragano Dorian a tremare per il prossimo futuro sono soprattutto Florida e South Carolina. Nella sola contea di St. John (Florida) è stata disposta l’evacuazione di circa 148mila persone, dove la tempesta si abbatterà nella giornata di oggi. Si segnalano inoltre allerte a Jacksonville, Miami, Duval e Brevard: in queste e nelle altre aree più a rischio scuole chiuse oggi e domani. Chiuso anche l’aeroporto di Palm Beach.

Forte preoccupazione anche in South Carolina, dove il Governatore Henry McMaster ha disposto l’evacuazione obbligatoria di tutte le località presenti sulla costa. L’ordinanza legata all’arrivo dell’uragano Dorian interesserà un totale di circa un milione di persone solo nello Stato di Charleston e del Grand Strand.

🛰️ Satellite imagery this morning of now Category 5 Hurricane Dorian approaching the Abaco Islands in the northern Bahamas. For the latest on Dorian visit https://t.co/ONza7RQRVp pic.twitter.com/GJRAKhr7jA — NWS Austin/San Antonio (@NWSSanAntonio) September 1, 2019

Italiani all’estero: sicurezza

Per la sicurezza degli italiani all’estero già attivo il Consolato d’Italia in Florida, situato a Miami, che monitorerà l’evoluzione dell’uragano Dorian fino al termine dell’emergenza. Il Ministero degli Esteri avvisa nel frattempo che è opportuno allontanarsi dalle zone costiere ed evitare gli spostamenti in auto già da oggi. Ulteriori informazioni verranno fornite dal personale diplomatico contattando la linea di emergenza +1 305 753 0532 o scrivendo all’indirizzo email miami.emergenza@esteri.it.

In relazione all’emergenza nelle Bahamas il ministero fa sapere che attualmente risulta ancora operativo l’aeroporto di Nassau, mentre non è praticabile quello di Freeport.