Uragano Dorian: 100 cani e gatti morti in rifugio alle Bahamas

Circa un centinaio tra cani e gatti sono morti durante il passaggio dell'uragano Dorian sulle Bahamas: si trovavano in un rifugio allagato.

Parliamo di: Cani Gatto

Dopo il temibile passaggio di Dorian, l’uragano che negli scorsi giorni ha portato morte e devastazione soprattutto sulle Isole Bahamas, comincia la conta delle vittime. Fra queste anche un centinaio di cani e di gatti, ospitati in un rifugio locale colpito dalla furia del vento e dell’acqua. È quanto rende noto NBCNews, nell’illustrare una situazione davvero drammatica come conseguenza della calamità naturale.

Stando a quanto riferito dalla testata statunitense, il dramma è avvenuto presso il rifugio gestito dalla Humane Society di Grand Bahama a Freeport, dove erano stati accolti sia animali da tempo in cerca di una famiglia che esemplari di proprietà. Durante il passaggio dell’uragano Dorian, il centro aveva deciso di ospitare circa 155 gatti e 135 cani, alcuni già residenti nel rifugio e altri consegnati da proprietari in fuga, in cerca di una sistemazione sufficientemente sicura per i loro amici a quattro zampe.

Nonostante le misure di sicurezza messe in atto per prevenire il peggio, la furia dell’uragano si è rivelata inarrestabile e, al termine della tempesta, il bilancio è stato di 113 cani e gatti purtroppo deceduti. Gli altri 80 gatti e 90 cani, invece, hanno fortunatamente scampato il pericolo. Tip Burrows, il direttore del rifugio, ha così commentato il dramma vissuto:

Abbiamo perso alcuni dei cani a cui il nostro staff, incluso me, era molto legato. È dura, è davvero molto dura.

Così come riferisce NBCNews, la divisione di Grand Bahama di Humane Society è una delle più attive sul territorio, tanto da accogliere ogni anno più di 1.400 animali randagi, per fornire loro tutte le cure del caso e sperare in una loro adozione. Al momento, non è dato sapere nel dettaglio i danni che la struttura ha subito a seguito dell’uragano e quanti fondi serviranno per la ricostruzione.

Fonte: NBCNews