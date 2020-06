Un rossetto vegano per supportare Black Lives Matter

Fonte immagine: Pixabay

Il marchio di bellezza Lipslut sta donando tutti i suoi guadagni per una settimana alle organizzazioni che lottano contro il razzismo.

Un rossetto vegano, cruelty free, libero: un rossetto per combattere un’ingiustizia, il razzismo sistemico americano. Il marchio di bellezza vegana Lipslut sta donando il 100% dei suoi ricavati settimanali di tutto il sito a organizzazioni che lavorano per porre fine a questo male. Tra le associazioni Black Lives Matter, Equal Justice Initiative e National Association for the Advancement of Colored People (NAACP ). Molte delle tonalità di rossetto vegano Lipslut sono attualmente esaurite, ma i clienti possono preordinare la varietà F * ck Trump ($ 19,95), una tonalità rosa rosato di tono medio, che arriverà ad agosto 2020.

Il rossetto vegano e le altre campagne Lipslut

Lipslut non è nuovo a questo genere di campagne. Il rossetto vegano era già servito per aiutare le famiglie separate colpite dalla politica di immigrazione di “tolleranza zero” di Trump nel 2018, a sostenere le vittime e combattere gli attacchi sessuali durante l’udienza di conferma della Corte suprema di Brett Kavanagh, e a finanziare organizzazioni per la giustizia sociale come The Human Rights Campaign, RAICES, She Should Run e When We All Vote durante lo scandalo impeachment di Trump nel 2019. Oggi ci si schiera contro il razzismo sistemico grazie alla scelta di devolvere tutti i ricavati settimanali in beneficenza, scelta che la comunità sta sostenendo con grande entusiasmo.

La fondatrice di Lipslut Katie Sones ha dichiarato: