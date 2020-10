Un gatto ha percorso duemila km per tornare a casa

Fonte immagine: Unsplash

Un'avventura davvero unica per il gatto Gunnlaugur che si è allontanato da casa per ben 50 chilometri, forse alla ricerca di nuovi territori.

Parliamo di: Gatto

Il gatto Gunnlaugur è divenuto improvvisamente un personaggio famoso quando, dopo quattro mesi di assenza da casa, è risbucato a ben cinquanta chilometri di distanza. Il felino dal manto bianco e rosso era solito girovagare e assentarsi, come buona parte degli esemplari sparsi lungo il territorio islandese. Ma quella che doveva essere una semplice passeggiata alla ricerca di nuove prede si è trasformata in una vera e propria conquista di nuovi territori.

Il felino, che vive a Hofsós in Islanda, è stato ritrovato qualche giorno fa nei pressi di Varmahlíð grazie a un tam tam innescato da Facebook. La sua presenza era stata segnalata da alcuni cittadini locali che speravano di ritrovare la famiglia del gattone giramondo. Il passaparola era finito anche sotto gli occhi del veterinario del gatto, che aveva ricondiviso l’avvistamento fino a colpire l’attenzione del fidanzato di Freyja Amble Gisladottir, proprietaria del micione.

Gatto Gunnlaugur, un’avventura per tornare a casa

Non è chiaro come il bel gattone abbia potuto percorrere da solo ben cinquanta chilometri in un territorio, poi, caratterizzato dalla presenza di laghi e fiumi da attraversare. I proprietari sospettano che abbia ricevuto un passaggio del tutto accidentale, per poi finire lontano da loro. La sua sparizione non aveva destato sospetti, almeno all’inizio ovvero quando a giugno si era allontanato da casa. Gunnlaugur non era però nuovo a questo genere di assenze, vista la sua passione per le escursioni e l’aria aperta.

La continua assenza aveva spinto Freyja e il fidanzato a muoversi per ricercarlo senza trovarlo da nessuna parte, così da decidere per l’adozione di altri micini. Ma la speranza di rivederlo non era svanita del tutto quindi l’apparizione via social network aveva spinto il fidanzato alla partenza, percorrendo la lunga distanza solo per riabbracciare il felino. Gunnlaugur ora è tornato a casa sano e salvo, di buon umore e in piena forma. L’assenza ha inciso sulla forma fisica facendogli perdere tutti i chili in eccesso.

Fonte: The Reykjavik Grapevine