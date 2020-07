Un cane con un tumore viene abbandonato in un cassonetto

Fonte immagine: Facebook

Una storia molto triste che viene dal Brasile: un cane è stato abbandonato nella spazzatura perché affetto da una patologia tumorale.

Abbandonare un cucciolo in un cassonetto è già di per sé un abominio ma assume una gravità ancora maggiore se la ragione è una malattia. A San Paolo, in Brasile, un padrone ha abbandonato il suo cane perché l’animale era affetto da una patologia tumorale. Lanciato in un cassonetto come se fosse spazzatura. Fortunatamente, un passante ha visto la scena e ha soccorso il piccolo.

Florzinha è il nome che gli è stato dato prima di affidarlo ad un’organizzazione per una serie di cure veterinarie necessarie a rimetterlo in sesto. Per lui è stata organizzata anche una raccolta fondi per recuperare le medicine e il cibo necessario a farlo stare bene. Oggi si sta riprendendo.

Questa storia ha scioccato la comunità locale, ma accade in tutto il mondo molto più spesso di quanto vorremmo: spesso sono abbandonati per strada, a volte nei cassonetti. La popolazione di animali senzatetto nel mondo è numerosissima e spesso accade per colpa degli umani che erano responsabili della protezione del loro animale domestico nel momento in cui hanno deciso di portarlo a casa.

Secondo l’American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA), circa 6,5 ​​milioni di animali da compagnia entrano in rifugi per animali negli Stati Uniti ogni anno senza mai uscirne. Nessuno vuole adottarli.